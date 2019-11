Zatímco však devatenáctiletá hvězdička už téměř nepamatuje závod, po kterém vylézala na souš bez rekordu, její o pět let starší reprezentační kolega se trápí.

„Cítím se nějak divně. Forma se kamsi poděla a nemůžu ji najít. Jsem z toho rozpačitý,“ přiznal Micka, který na poslední evropském šampionátu držel české akcie, vždyť se probojoval hned do tří finále.

A na podobná umístění by rád pomýšlel i letos. „Hlavní problém je v obrátce. Vůbec nejsem srovnaný s technikou. A bez ní to nepůjde,“ podotkl. „Jsem unavený, neplave mi to. I když makám, čas je mizerný,“ zopakoval rozmrzele. „Snad se stane zázrak. Někdy to tak bývá, že po špatné přípravě, přijdou skvělé závody, Ale není to žádné pravidlo,“ doplnil.

Časy na bednu

To Barbora Seemanová na tiskové konferenci před mistrovstvím rozdávala úsměvy. Aby také ne. Vždyť v březnu vylepšila český rekord na 400 metrů o osm sekund na 4:14,48.

Poté ho několikrát překonala. Na letním mistrovství světa v dlouhém bazénu v Koreji ho stlačila na současných 4:09,73.

A nejlepší český čas drží rovněž v krátkém bazénu, od říjnových Plzeňských sprintů má hodnotu 4:03,42. „Nejdůležitější je, že se stále zlepšuji. A pokud zaplavu své maximum, mohlo bych pomýšlet na bednu,“ uvedla Seemanová.