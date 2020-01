Horák se potká s šesti bývalými spoluhráči. „Ale v kontaktu už nejsme, žádné hecování nebylo ani tady. Maximálně si popřejeme k narozeninám,“ usmál se český reprezentant. „Angažmá v Brestu bylo pro mě zajímavé. Dostal jsem šanci vrátit se do Ligy mistrů. Jde o klub na evropské úrovni. V Česku se mu zázemím nemůže nikdo rovnat,“ líčil.

„Uvažoval jsem i o tom, že tam zůstanu, ale ozval se Kiel,“ dodal Horák, jenž se vrátil do Bundesligy, kde strávil většinu kariéry.

Zdá se tedy, že na rok působení v Brestu vzpomínáte rád?

Já jsem byl připravený na nejhorší, ale skončil jsem v normální evropské zemi. Jen při cestě tam musíte čekat déle na hranicích. (usmál se) Nemohl jsem si na nic ztěžovat. Bělorusko je zajímavá země.

Ve stejné době tam působil i fotbalový trenér Marcel Lička, potkali jste se tam?

Jasně, s ním jsem v kontaktu víc, než s běloruskými házenkáři. Chodil jsem mu fandit na fotbal, on na oplátku chodil na házenou. Tím, že jsme tam oba byli bez rodiny, trávili jsme spolu hodně času. Ale předtím jsme se neznali.

Jak došlo k setkání?

Když přišel k házenkářům Brestu španělský trenér, začali jsme na kondiční přípravu využívat tréninkovou bázi fotbalistů. Po jednom z tréninků jsme si vyměnili telefonní čísla a začali se stýkat.

Jenže on tam v prosinci, brzy po zisku titulu, skončil. Bylo to i pro vás překvapení?

Jasně, ale takhle to v Bělorusku chodí. Řídí to tam jeden boss, ten si do ničeho nenechá mluvit. Marcel pracoval perfektně, ale snažil se dělat maximum pro svoje hráče. A tím docházelo ke střetům s vedením klubu, protože nešel šéfům na ruku. A to se mu stalo osudným.

Lička byl předtím v Brestu asistentem slavného Maradony. I toho jste tam potkal?

Osobně ne, viděl jsem jen fotky, všichni o něm mluvili. Vím, že byl na stadionu, přivezli ho v obrovském monster trucku, zamával lidem a brzy šel dělat trenérskou kariéru jinam. Podle mě to byl jen marketingový tah.

Funguje to tam podobně i v házené?

Taky měl Brest prezidenta klubu, který sice žil v Moskvě, ale žádné rozhodnutí nepadlo bez jeho souhlasu. Nebyl to však takový fanatik jako ten fotbalový.

Pomáhal jste teď trenérům v přípravě, jako znalec běloruské házené?

Co jsem věděl jsem jim řekl už před kvalifikací, v níž jsme se s nimi střetli. Měli bychom je znát, sestavu tady mají stejnou. Na Euru není čas se nějak zdlouhavě bavit. Jeden zápas skončí a už se chystáte na druhý.

V čem je podle vás síla Běloruska?

Šelovič, ten levák, má strašně nepříjemnou střelu. Umí ji perfektně schovat, má ránu, navíc je to špatně čitelné. Nikulenko je zkušený, umí rozehrávat a má výborný podstřel. Takhle bych nohl pokračovat, každý má nějaké plus… Jurinov je fyzicky neskutečně připravený, má perfektní výskok, je rychlý, ale nepobral moc házenkářského rozumu

Bude to pro vás speciální zápas?

Chci je porazit, to je jasné. Byl bych naštvaný, kdybychom prohráli. Ale nějak víc motivovaný, než třeba proti Španělům nebo Němcům nejsem.