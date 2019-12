Pro řadu hráček je nezastavitelnou překážkou, nadhozy od ní jsou totiž velmi rychlé a přesné. Veronika Pecková byla navíc jednou z hrdinek letošního extraligového finále – ve třech zápasech připsala 23 strikeoutů. Pro Žraloky Ledenice vybojovala třetí titul v řadě. Navíc uspěla i s novozélandským týmem Howick, kde brala páté místo a v prestižním turnaji Club Nationals si zahrála finále.

„Sezona byla náročná, ale jsem ráda, že jsem vše korunovala titulem v extralize. Když se podařilo vyhrát klukům, byl na nás mírný tlak. Zvládly jsme to a mohly jsme úspěchy společně oslavit," smála se Pecková, která byla hlavní zbraní českého týmu na letošním mistrovství Evropy a následné kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu. Tam se však český tým nakonec neprobojoval.

Významně se dařilo Elišce Thompsonové, která v sezoně předvedla 51 úspěšných odpalů a 7 homerunů, čímž se stala nejlepší extraligovou pálkařkou. Zároveň byla vyhlášena MVP letošního play-off. „Sezona byla dlouhá, už jsem nemohla tolik běhat, tak jsem na konci raději úspěšně odpalovala, abych se dostala na metu. Jsem ráda, že se mi dařilo," prohlásila Thomsonová.

Nejužitnějším hráčem v play-off se stal Jaroslav Breník, který předvedl 218 strikeoutů a mohl slavit první titul se Žraloky Ledenice. „Letošní rok bolel hodně, hlavně příprava v zimě byla nejtěžší. Jsem moc rád, že jsme konečně vybojovali pro Ledenice titul v mužské kategorii," uvedl Breník.

Na pálce se dařilo v tomto roce Davidu Mertlovi. Kapitán českého reprezentačního týmu odpálil 12 homerunů a celkově předvedl 37 úspěšných odpalů. „Velmi mi pomohl vysoký počet odpálených balonů na tréninku. Většinu homerunů jsem dal na začátku sezony. Domácí mistrovství světa bylo fantastickým zážitkem, doufám, že se to podaří někomu dalšímu u nás ještě někdy v budoucnu uspořádat," prohlásil Mertl na softbalovém galavečeru.

Osobností extraligy byl vyhlášen Dušen Borbély, který s Locos Břeclav prožil neuvěřitelnou sezonu. Jako nováček nejvyšší domácí soutěže dokráčel až do finále. Přitom se jedná o celek postavený na odchovancích z bývalého skautského oddílu, průměrný věk je 18 let. „Na tým jsem obrovsky hrdý. Po postupu do finále jsem dostal nespočet gratulací, zakladatelé z toho dokonce radostí brečeli," popsal Borbély.

V letošním roce byl český softbal významně vidět, vždyť na českých hřištích se uspořádalo mužské mistrovství světa a ženský evropský šampionát. Další výzva čeká v příštím roce, kdy se v Havlíčkově Brodě uspořádá mužské ME. „Tento turnaj je v současné době pro nás největší výzvou. Za čtyři roky jsme se významně rozrostli, zněkolikanásobili jsme počet mládežnických týmů, což mě velmi těší," řekl Gabriel Waage, předseda české asociace, který byl uveden do Síně slávy.

Galavečer Českého softbalu, výsledky anket:

Nejlepší nadhazovačka: Veronika Pecková (Žraloci Ledenice), nejlepší pálkařka: Eliška Thompsonová (Eagles Praha), MVP play-off extraligy žen: Eliška Thompsonová (Eagles Praha), nejvíce RBI: Michaela Pecková (Žraloci Ledenice), Julie Coufalová (Joudrs Praha), nejlepší nadhazovač: Jaroslav Breník (Žraloci Ledenice), nejlepší pálkař: David Mertl (Spectrum Praha), MVP play-off extraligy mužů: Jaroslav Breník (Žraloci Ledenice), nejvíce homerunů: David Mertl (Spectrum Praha), kouč roku žen/juniorek: Miroslav Matuna (Žraloci Ledenice), kouč roku mužů/juniorů: Dušan Borbély (Locos Břeclav), trenér mládeže: Ondřej Roček (Tempo Praha), trenérka mládeže: Monika Janotková (Cats Brno), osobnost extraligy 2019: Dušan Borbély (Locos Břeclav), nejlepší juniorka: Magdaléna Kavanová (SaBaT Praha), nejlepší junior: Vít Kočí (Painbusters Most).