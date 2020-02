„Chceme se soustředit na ty nejmenší články, těmi to všechno začíná. A až postupně půjdeme tou pyramidou nahoru k reprezentacím,“ řekl na včerejší tiskové konferenci Milan Hnilička, předseda NSA a poslanec (ANO).

Bývalý populární hokejista se vydal na drsnou misi: chce vyvést tuzemský sport z krize a vnést pořádky do chaotického financování.

„Potřebujeme kontinuitu a jasná pravidla. Aby se všechno neměnilo s každým novým ministrem,“ zdůraznil Hnilička. Ten včera představil Národní radu pro sport, jejíž členové mu mají pomáhat udávat směr. „Chci s nimi prodiskutovávat všechny programy a všechny vize. Doufám, že poprvé se sejdeme už koncem tohoto měsíce,“ dodal Hnilička.

Podpora Jágra a spol.

Mezi dvaceti sedmi členy rady jsou jak šéfové největších svazů (třeba Marek Malík za fotbal a Tomáš Král za hokej), tak i slavní sportovci. Hnilička vybral Jaromíra Jágra, Pavla Nedvěda, Barboru Špotákovou, Jan Železného, Kateřinu Neumannovou a Radka Štěpánka.

„Vítám, že finanční podpora bude konečně směřovat tam, kde to všechno začíná, tedy k dětem. Já sám jsem si lásku ke sportu vybudoval už někdy ve čtyřech pěti letech,“ řekl dvojnásobný daviscupový šampion Štěpánek.

Záře známých jmen je pro Hniličku coby hlavní reformátora českého sportu důležitá, klíčová je však podpora předsedy vlády Andreje Babiše.

Ten znovu zdůraznil, že od NSA očekává zavedení nových pořádků v udílení dotací a zároveň si postěžoval na přístup ministerstva školství. Jeho úředníci jsou podle premiéra arogantní a s agen-turou špatně spolupracují.

„Zrovna dnes jsem se dozvěděl, že kvůli jednomu formuláři loni české kluby přišly o osmdesát milionů korun. Taková byrokracie je neuvěřitelná,“ zlobil se Babiš.

Co bude se svazy?

Otázka je, jak si povede Hniličkova agentura. Letos ještě peníze pro sport (přes osm miliard korun) rozděluje ministerstvo školství, NSA spadne tato agenda do klína až od příštího roku. Cílem agentury je posílat co nejvíc dotací přímo do klubů, ne prostřednictvím sportovních svazů.

Ty by tím však neměly být odstaveny na vedlejší kolej. „Funkční svaz je zásadní garant,“ podotkl Hnilička, který před svým vstupem do politiky působil v různých funkcích v hokejovém svazu.

V některých věcech jsou totiž svazy nezastupitelné. „Vítám, že finance půjdou rovnou do klubů. Svaz se naproti tomu musí starat o mládež, o školení trenérů, o reprezentační týmy,“ řekl Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Není tajemstvím, že právě Jansta dlouhodobě usiloval o vytvoření samostatného ministerstva pro sport. Agentura je podle něj čímsi na půl cesty. „Je dobře, že po třiceti letech slibů od všech vlád konečně něco vzniklo, byť to není ideální,“ dodal Jansta s tím, že sport by měl ze státního rozpočtu dostávat tolik jako kultura.

Kritika od opozice

NSA čelí kritice především ze strany parlamentní opozice. Hniličkův návrh loni ostatně prošel (po zamítnutí v Senátu) v Poslanecké sněmovně o jediný hlas. Podle opozice jde o zbytečný úřad, který bude zaměstnávat desítky lidí a rozdělovat finance bez dostatečné kontroly. „Je to přenos babišismu do tohoto odvětví,“ prohlásil loni Miroslav Kalousek (TOP 09).

Premiér to odmítá. „Čekal bych, že vznik agentury všichni uvítají, ale nebylo to tak,“ uvedl včera Babiš. „Náš sport musí být financován z jednoho místa tak, aby se peníze dostaly přímo k dětem a trenérům,“ dodal.

Ve sportovním prostředí zase budí jistou nevoli to, že v plánovaných investicích hrají prim zimní stadiony, a že tak Hnilička upřednostňuje „svůj“ hokej. Podle bývalého brankáře je to však tím, že hokejový svaz jako první dodal rozsáhlou koncepci investic. S dalšími svazy bude teprve jednat.