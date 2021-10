Pro rok 2021, kdy agendu převzala Národní sportovní agentura, bylo v tomto programu rozděleno více než 1,6 miliardy korun. To je výrazně víc než v předešlých letech. Stejně tak přibylo i úspěšných žadatelů. Za pozornost stojí, že podpora se dotýká 769 426 dětí.

Je to jen pár hodin, co byla Národní sportovní agenturou zveřejněna výzva s názvem Můj klub 2022.

Do sportu jde ze státního rozpočtu obrovská suma (pro rok 2022 je počítáno se 7,5 miliardami korun). Jenže ve srovnání s tím, kolik sport generuje peněz zpátky (a jak podstatnou roli hraje v prevenci zdraví či kriminality), je ona zmíněná suma směšně, nepatřičně nízká.

Filip Neusser, šéf Národní sportovní agentury, má příslib, že v roce 2022 půjde do sportu 7,5 miliardy korun. | Foto: Deník / Martin Divíšek

O finanční situaci v českém sportu by se daly popsat stohy papírů. Bez mecenášů, sponzorů a šikovných účetních už dnes normální oddíl nemůže fungovat. V dalším tématu Sportovního deníku se v kostce dozvíte, jak funguje systém dotací (ilustrujeme to pomocí programu Můj klub) a kolik peněz kam putuje.

