Historický úspěch pro český volejbal nepřišel náhodou. Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem k němu systematicky směřovali od roku 2015, kdy začínali v Beachclubu Strahov. Na cestě za světovým titulem a k účasti pařížské olympiádě spoléhali i na specialistu na kondici nebo analytika, který vymyslel vlastní software Beachdata. S trenérem Italem Andreou Tomatisem pak dokážou stanovit efektivní strategii na každé soupeře.

Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem k titulu systematicky směřovali. | Foto: se svolením Sportfinu

K tomu jim pomáhají moderní technologie dokonce vlastní výroby. „Existují dva systémy sběru dat o hře párů. Jeden je americký a druhý od pana Bartoše, kterého mají Perun a Dave v týmu. Třeba ve vrcholovém tenise je to o detailních analýzách a beachvolejbal jde také tímto směrem. Soupeře tak mají skvěle rozebrané,“ vysvětlil v tiskové zprávě Vít Mařík, gestor beachvolejbalu ve výboru Českého volejbalového svazu a předseda Beachclubu Strahov.

Ženáči Perun a Dave: Ukazují bradavky, sdílí manželské lože. Česko má celebrity

Tento moment vidí jako rozdílový oproti jiným týmům. „Brazilci do míče spontánně bouchnou a chtějí to vybojovat díky šikovnosti. To ve stylu hry našich hráčů není nic náhodné. Co se nám jeví jako výsledek, tak je naplánovaná činnost.“

Software Beachdata dokáže odhalit slabiny soupeře, na procenta specifikovat, kam nejčastěji útočí nebo jak blokují, a to po jakém příjmu či nahrávce. Podobné principy používají týmy ze šestkového volejbalu.

Fantazie z mexického písku. Perušič se Schweinerem ovládli mistrovství světa

„Právě tenhle profesionalismus dokázali přetáhnout také do beachvolejbalu. Software na zpracování dat zároveň analyzuje jejich hru a pomáhá stanovit taktiku na soupeře. Určitě jim tohle pomáhá, je to jedna z jejich základních věcí úspěchů. Velmi důležitou roli v tom má také jejich trenér Tomatis, který na základě dat připraví bojový plán,“ dodal bývalý hráč a člen agentury Sportfin Martin Lébl.