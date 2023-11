Před necelým měsícem byli v jednom kole. Beachvolejbaloví mistři světa Ondřej Perušič a David Schweiner po návratu ze šampionátu v mexické Tlaxcale sotva stíhali. Přijímali gratulace, rozbalovali dárky, dávali rozhovory a nesčíslněkrát se zubili do objektivů fotoaparátů a kamer.

Ondřej Perušič a David Schweiner pobavili na vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce resortního centra ministerstva školství Victoria splněním neobvyklého úkolu | Video: Deník/Milan Novotný

Trochu hektické dny jsou minulostí. Vrátil se všední život. To znamená další souboje se soupeři ze světové špičky a s výhledem na pařížskou olympiádu, kam se dvojice devětadvacátníků díky zlaté medaili už probojovala.

„Velkou část akcí, které byly spojené s titulem máme za sebou,“ vyprávěl s úlevou Perušič. „Společně jsme to oslavili v Itálii v antických lázních, kde jsme na jeden den úplně vypnuli a odpočinuli si. Myslím, že to pro nás byla krásná oslava - jak výsledku, tak i mediálního kolečka,“ doplnil s úsměvem Schweiner.

Perušič a Schweiner využívají datový software. Dokážou stanovit strategii

Oba dlouháni se minulý týden na skok objevili v Praze, aby převzali ocenění pro nejlepší tým v anketě resortního sportovního centra ministerstva školství Victoria. Na italské soustředění se zase vracejí a pak je čeká cesta na turnaj do Brazílie. Poslední letošní vystoupení pak přijde ve finále světové série v Kataru.

„Nějaké síly na konci náročné a dlouhé sezony ještě zbyly. Plážový volejbal je naše práce. Měli bychom být dobře připravení. Na závěr roku si horší výsledky nemůžeme dovolit. Bereme to tak, že čím víc turnajů, tím víc dobrých výsledků. A čím víc jich uhrajeme letos, tím budeme mít příští rok víc času na přípravu na hlavní akci,“ hlásil Perun.

V Paříži chtějí být mezi pěti nasazenými

Olympijskou jistotu šampioni mají, ale stálo by za to vybojovat pro turnaj pod Eiffelovou věží pěknou pozici. „Měli bychom odehrát dvanáct turnajů, na konci roku jich budeme i s Brazílií a Katarem mít osm. Cílíme na to, abychom byli v Paříži nasazení mezi nejlepšími pěti,“ přál si Dave.

„Ale bude to těžké, konkurence je ohromná. Pokud by se nám to povedlo, hodně by se nám na olympiádě ulehčilo. Měli bychom mnohem jednodušší start a nepotkali brzo obhájce olympijského zlata Mola a Soruma z Norska nebo Švédy Ahmana a Hellviga, s nimiž jsme v Mexiku hráli ve finále,“ pokračoval.

Beachvolejbalista Perušič: Nejtěžší bylo zahnat myšlenku, že jsme blízko titulu

Perušič se Schweinerem mají za sebou nejlepší sezonu. „Být mistry světa? O tom se nám ani nesnilo. Zlepšit takové výsledky bude hodně těžké. Na olympiádě se budeme hlavně snažit soustředit na sebe,“ poznamenal. „Ani na šampionát jsme nejeli jako favorité. Titul je spíš mentální vzpruha, závazek a povzbuzení do další práce,“ doplnil Perušič.

Titul? Nic nezmění…

Role mistrů světa by podle Schweinera neměla být pro český pár přítěží. „Ve špičce se už pohybujeme delší dobu, a tak si nemyslím, že by se na nás soupeři měli nějak speciálně připravovat. Jeden titul na tom nic nemění. Pořád zůstáváme stejným týmem, který je schopný jednou za čas vyhrát turnaj, ale někdy také vyfičet ve skupině,“ dodal.