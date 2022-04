„Domácí závody jsou vždycky nejlepší. Cítím se skvěle a doufám, že to v úvodu sezony dokážu prodat,“ přeje si dvojnásobný mistr světa v rychlostní kanoistice a hvězdný vodák pražské Dukly.

Na soustředění u přehradního kolumbijského jezera Guatapé strávil Martin Fuksa pět týdnů. Do jihoamerického střediska se po loňské dobré zkušenosti vydal společně s bratrem Petrem, stejnojmenným trenérem a otcem v jedné osobě a kanoistickými kolegy z Nymburka Lukášem Bacílkem a Michalem Kulichem.

Spousta tréninkových hodin

„Počasí nám v Kolumbii vyšlo skvěle. Přes den bylo většinou pěkně teplo a prakticky každý večer pršelo. Dobře, že to nebylo obráceně,“ usmívá se osmadvacetiletý Fuksa.

„Někdy foukal vítr, jindy byla hezká hladinka. Ale když to víc fičelo, bylo se kam schovat. Nemuseli jsme tak jezdit ve vlnách,“ líčí a pochvaluje si i to, že soustředění přineslo množství tréninkových hodin - ať už na vodě, v posilovně nebo při běhu.

Fuksové letos do přípravy zařadili i několik nových prvků. „Ukázal nám je člověk, co se o nás na kempu v Guatapé staral. Jednalo se o cviky, abychom měli na kánoi lepší mobilitu a větší záběr. Bylo to hodně zajímavé zpestření,“ vysvětluje nymburský kanoista, který ve zmíněných cvicích pokračuje i doma.

Kromě tréninků měla skupina čas i na odreagování. „Člověk při výletu zapomene na kanoistiku, courá po městě a ochutnává pouliční dobroty,“ popisuje Martin Fuksa, který s parťáky zavítal i do Medellínu, tedy do města, které bylo v minulosti kvůli pouliční válce s tamním drogovým kartelem považováno za jedno z nejnebezpečnějších na světě.

Podívali se i do čtvrti, která měla hodně špatnou pověst, ale to už neplatí. „Teď se stala doménou místních umělců. Je tam i plno příjemných kavárniček a obchodů se suvenýry. Zdaleka jsme ale nestihli projít všechno, a tak doufám, že se do Medellínu ještě někdy vrátíme,“ přeje si.

Po návratu si mnohonásobný medailista dal od kanoistiky na pár dní oddech. Nyní už zase každý den v ruce drží pádlo. „Cíle mám jako každý rok stejné – uspět na mistrovství světa, mistrovství Evropy a světových pohárech. Moc rád bych se prosadil v Račicích a předvedl, co jsem v Kolumbii natrénoval.“