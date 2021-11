Stručně připomenuto: vedení Mezinárodní unie moderního pětiboje (UIPM) minulý týden poněkud pokoutně rozhodlo o vyřazení jezdectví a jeho nahrazení jinou disciplínou (od roku 2025). „Myslel jsem, že jde o špatný vtip,“ vystihl reakce většiny závodníků David Svoboda, olympijský vítěz z Londýna. Patří k těm, kteří nyní naléhají na zrušení kontroverzního verdiktu.

Fakt je, že UIPM se na rozporuplné novince usneslo jaksi polotajně, bez otevřené debaty. „Způsob, kterým členové výboru ke svému rozhodnutí došli bez jakékoli diskuse s národními federacemi a rozhodli v situaci vyšší moci, považujeme za porušení zásadních standardních rozhodovacích postupů,“ vyjádřil se šéf českého pětibojařského svazu Bohumil Hrudka.

Snaha o rozvoj

Příští týden se má o vyřazení parkuru jednat s Mezinárodním olympijským výborem (MOV), koncem listopadu je naplánován volební kongres UIPM. Jenže oheň už je na střeše a na hašení je možná pozdě. Závodníci mají jasno: podle nich jde o nekoncepční podraz. „Dozvěděli jsme se to až z médií, určitě to není nejtransparentnější způsob,“ řekl český reprezentant Martin Vlach.

Proč má jezdectví z programu zmizet? Zdaleka nejde jen o reakci na skandál z letošní olympiády v Tokiu, kde německá trenérka v přímém přenosu bila svéhlavého koně (byť tato scénka pověsti pětiboje rozhodně neprospěla). Problém je širší: doba se mění a jednotlivé disciplíny se chtě nechtě musejí přizpůsobit požadavkům diváků a náladám ve společnosti, jinak je čeká ponurá cesta do bezvýznamnosti.

Moderní pětiboj to ví, proto se má za tři roky na OH v Paříži závodit v rozmezí pouhých devadesáti minut. Jenže to nestačí, což dost důrazně naznačili i představitelé MOV.

„Podle analýz, na které se představitelé UIPM odkazují, vnímá veřejnost pětiboj tak, že jízda není zcela spravedlivá a že výsledek často záleží na štěstí. Navíc tato disciplína nesplňuje mnoho dalších kritérií, která jsou pro dnešní společnost důležitá. A to je pro olympijské hnutí neakceptovatelné,“ vystihl to Jakub Kučera, trenér české reprezentace.

Jezdectví je navíc hodně drahý a logisticky náročný špás. S tím souvisí i zájem mladých závodníků. V mládežnických kategoriích se na koni nejezdí, zápolí se jen ve třech nebo čtyřech odvětvích a zájem je poměrně značný. Jenže nadšení po přechodu mezi dospělé opadává právě kvůli parkuru. V mnoha zemích zkrátka nelze zajistit patřičné podmínky pro jezdecký trénink.

Cyklistika? Ne

Proto nelze snahu o vyškrtnutí jezdectví vnímat jen jako rozmar samolibých funkcionářů. Razantní změny jsou nutné. Chápat ale lze i rozzlobené závodníky, kterých se nikdo na nic neptal.

A navíc: co tedy přijde místo jezdectví? „Podle mě vůbec netuší, čím se to má nahradit. Rozhodně už to nebude moderní pětiboj, protože ten je jasně definován,“ myslí si Vlach.

Šéf UIPM Klaus Schormann zatím jen tajemně řekl, že nepůjde o cyklistiku, čímž potvrdil, že věru není mistrem komunikace. Právě snaha o utajování je teď pro rozhádaný pětiboj smrtící.

Kratochvíle pro „univerzální vojáky“



Kdo vlastně přišel na nápad sloučit pět tak odlišných disciplín do jednoho závodu? Údajně to byl sám zakladatel novodobého olympismu Pierre de Coubertin, podle jiných zdrojů má hlavní zásluhu Viktor Balck, švédský funkcionář a generálmajor, který řídil organizační výbor OH v roce 1912 ve Stockholmu. Právě tam měl moderní pětiboj premiéru.

Inspirace vycházela (pochopitelně) z antického Řecka. I na tehdejších olympijských hrách se soutěžilo v pětiboji, který se skládal z běhu, hodu oštěpem a diskem, skoku do dálky a zápasu. Vlastně šlo o obory, které by měl ovládat tehdejší „univerzální voják“.

Z toho Coubertin vyšel, patřičně však starověký model zmodernizoval. Představoval si důstojníka kavalerie, který uvízl za nepřátelskými liniemia chce se dostat zpět ke svému štábu. Co musí umět? Samozřejmě brilantně jezdit na koni, a to i na cizím. Měl by být skvělý střelec a šermíř, kdyby došlo na přímý střet s nepřítelem, musí umět plavat a také běhat – to se od antických časů nezměnilo. Není divu, že zpočátku v novém sportu soutěžili skoro výlučně armádní důstojníci.

Od roku 1912 je moderní pětiboj součástí OH, od roku 2000 zápolí pod pěti kruhy také ženy. Jedná se ovšem o organizačně náročný a z hlediska 21. století poněkud „nedivácký“ sport, proto prochází obměnami (sloučení střelby a běhu, zavedení laserové pistole, zkrácení závodu) a čelí i pokusům zcela ho z programu her vyškrtnout.