Ankara pětibojařům svědčila. Světový pohár v Turecku dopadl pro české moderní pětibojaře nad očekávání. Teprve osmnáctiletá Lucie Hlaváčková postoupila poprvé v kariéře ve světové konkurenci mezi 18 nejlepších a mnoho nechybělo, aby vybojovala medaili. Předvedla skvělý výkon a v nabité konkurenci obsadila čtvrtou příčku.

Lucie Hlaváčková se zaskvěla čtvrtým místem | Foto: UIPM

„Celkově se to všechno hezky poskládalo a jsem spokojená. Už jenom to, že jsem se dostala do finále, bylo super. A že jsem ho zvládla takhle dobře, je třešnička,“ usmívala se závodnice Dukly. Před parkurem byla nervózní, ale nakonec jí jízda vyšla. „Vylosovala jsem si super koně a zvládla jsem to jenom s jedním shozem,“ líčila.

Po bonusovém kole šermu a plavání jí patřila jedenáctá příčka a do závěrečného běhu kombinovaném se střelbou startovala s odstupem 52 vteřin. V poslední disciplíně však svěřenkyně olympijského vítěze Davida Svobody předvedla skvělý výkon a v cíli byla čtvrtá - jen tři vteřiny od bronzu.

Jako jediný z Čechů zvládl bezchybně úvodní parkur Martin Vlach. Ze základního kola šermu si do finále přinesl 200 bodů, k nim však stejně jako jeho týmoví kolegové žádný bonus nepřidal. Po plavání vybíhal do závěrečného laser runu třináctý a po výborném výkonu se posunul na konečnou pátou příčku.

Martin Vlach obsadil na SP v Ankaře pátou příčkuZdroj: Filip Komorous

„V žádné disciplíně jsem neudělal zásadní chybu. Průběžně jsem se posouval dopředu. Malé chybičky, které mě připravily o lepší umístění, tam byly. Těch se však člověk asi nikdy nevyvaruje,“ hodnotil Vlach.

Mezi osmnácti nejlepšími se neztratili ani devátý Marek Grycz a dvanáctý Jan Kuf.