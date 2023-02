ČOV v pondělním prohlášení uvedl, že nepodporuje účast Rusů a Bělorusů na hrách v Paříži. Je pro zachování platných sankcí, které by sportovce z těchto zemí o olympiádu připravily.

Petici však důrazně žádá ČOV, aby všemi prostředky účasti Rusů a Bělorusů v kvalifikaci na olympiádu zabránil. Vyzývá také k vydání veřejného prohlášení, podle kterého by Česko i v případě startu ruských a běloruských sportovců pod neutrální vlajkou bojkotovalo svou účast na hrách v Paříži. České osbonosti, které oslovil Deník, jsou pro sankce, ale proti bojkotu.

O petici informoval její iniciátor Martin Ondráček, spoluautor kampaně Dárek pro Putina. Ve čtvrtek k 13:00 se k ní připojolo téměř 8500 lidí.

ČOV dříve na svém webu zdůraznil, že účast Rusů a Bělorusů na hrách v příštím roce nepodporuje. O bojkotu neuvažuje a rozhodnutí o účasti na hrách chce nechat na jednotlivých sportovcích. V úterý vyzvala ČOV k jednoznačnému vymezení se proti startu Rusů a Bělorusů Česká unie sportu (ČUS).

Bach je proti bojkotu

Reprezentanti obou zemí byli loni z drtivé většiny sportovních soutěží vyloučeni kvůli vojenskému útoku na Ukrajinu, který trvá bezmála rok. MOV však nyní uvažuje o tom, že by jim umožnil start v Paříži jako neutrálním sportovcům. Proti tomu se ohradila Ukrajina, pohrozila bojkotem her a v dopise k tomu vyzvala i ostatní členy olympijského hnutí.

Předseda Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach vyzval Ukrajinu, aby přestala bojkotem hrozit. Šlo by podle něj o porušení olympijské charty. Připomněl také, že podle Organizace spojených národů je vyloučení Rusů a Bělorusů diskriminující. „Navíc jsme jejich návrat do soutěží jako neutrálních sportovců ještě nijak konkrétně neřešili,“ uvedl Bach. „Takže vaše výzva federacím, pořadatelům her a dalším členům olympijského hnutí, kterou se je snažíte dostat pod tlak a ovlivnit jejich postoj, považuje většina z nich minimálně za politováníhodnou,“ konstatoval Bach.