I díky těmto kouskům je držitelem devíti českých rekordů ve skákání i sjezdu na jednokolce. V současné době se chystá na další český rekord, překonat na jeden zátah 1005 schodů. V budoucnu by pak rád pokořil na neobvyklém dopravním prostředku i londýnský mrakodrap Shard, který je se 310 metry nejvyšší budovou ve Velké Británii a čtvrtou nejvyšší v Evropě.

„Vyskákal jsem AZ Tower, kterou jsem i sjel dolů, to je více než 730 schodů. Ten sjezd je můj poslední rekord, který jsem uskutečnil v roce 2019, ještě před krizí. O něco dříve jsem ještě vyskákal věž na pražském Žižkově, mám za sebou i výjezd na Petřínskou rozhlednu,“ vypočítá Petr Beneš z Děčína své rekordy na jednokolce, kterou většina lidí zná pravděpodobně jen ze znělky Večerníčka.

Beneš, který pochází z jihočeské Blatné, se k tomuto neobvyklému dopravnímu prostředku dostal poprvé před dvaceti lety. Tehdy jezdil cyklotrial, když si v časopise Peleton přečetl o průkopníkovi jednokolek Krisu Holmovi z Kanady. Nový sport jej zaujal natolik, že zakrátko dal biketrialovému kolu sbohem a věnoval se již jen jednokolce. Naučit se na ní jezdit není nic jednoduchého. Jezdec totiž musí vyrovnávat balanc dopředu, dozadu i do stran. Do toho navíc musí šlapat. První krůčky tak jednokolkaři často dělají u nějakého zábradlí, které jim je oporou. Českému rekordmanovi trvalo přibližně dva týdny, než techniku jízdy zvládl. „To jsem se poprvé vydal na delší cestu z okraje Blatné na náměstí a zpátky,“ říká se smíchem Beneš.

Svou jednokolku, na které jezdí, si vyrobil sám. Koupit musel pouze některé díly, jako je ráfek nebo sedlo, které doma nevyrobí. Ale tu základní kostru si svařil sám. Novou si pak poskládal o deset let později, kdy si ji mohl díky sponzorovi koupit. Vyšla jej na dvanáct až patnáct tisíc korun, přičemž nejdražším dílem byla speciální titanová osička. Ta spolkla skoro polovinu nákladů.

Nyní se připravuje na další rekord, tentokrát světový. V plánu má naskákat více než 1005 schodů. „Zatím mám nejvíc z Brna 736 schodů. A protože v Česku není nic vyššího než AZ Tower, budu to muset vyskákat na paletách. Vezmu pět palet, ze kterého si udělám schodiště a na těch pěti schodech to naskáču,“ přibližuje svůj nejbližší cíl Petr Beneš. Aby zvládl i tento rekord, jedno týdně chodí trénovat na děčínský nový most, kde jsou schodiště vysoká přibližně jako jeden činžovní dům.

Ale ani tímto rekordem by nechtěl Petr Beneš svou kariéru jednokolkaře uzavřít. V plánu má pokořit nejvyšší budovu ve Velké Británii a zároveň čtvrtou nejvyšší v Evropě londýnský mrakodrap Tha Shard.