A když ano, tak: „Budou hrát jen ti, co se z toho, s prominutím, nepodělají.“ Po prvním, večerním, tréninku se rozhodlo o nominaci hráčů pro toto druhé utkání kvalifikace mistrovství Evropy. Nechybí v ní ani Patrik Auda, který v pátek proti Dánsku v Pardubicích nenastoupil kvůli zranění kotníku.

Jak se vám pozdával výkon omlazeného národního týmu proti Dánsku?

V utkání se objevovaly světlé momenty a chvílemi byl náš výkon syrový. První věc pro zápasy na reprezentační úrovni je ta, že kluci musí sklepat nervozitu. Přeci jenom hrát za národní tým, to není jen tak. Ještě před tolika lidmi, které do Pardubic dorazili. Dalším faktorem je souhra jak v obraně, tak v útoku. Měli jsme spolu tři, čtyři dny tréninku a hráči ještě nejsou na sebe zvyklí. Těch úspěchů jsme dosáhli, hlavně proto, že kluci už měli naučené systémy na obou polovinách hřiště. Noví kluci se musí do těch systémů zabudovávat. To samozřejmě bud chvíli trvat.

Dánsko jste zdolali 75:71, tedy stejně jako v drtivé většině případů domácích zápasů kvalifikace to bylo do deseti bodů. Rádi takto servírujete divákům drama, abyste je udrželi v sedačkách do závěrečného klaksonu?

No to ne. Každý chce vyhrát a nechce se u toho moc stresovat. Koncovky v basketbale jsou vždycky zrádné. Je to rychlá hra a v posledních minutách i vteřinách se může stát cokoli. Takže rozhodně neděláme záměrně zajímavou podívanou až do konce zápasů. Nicméně musíme si uvědomit fakt, že se Evropa vyrovnává. Musíme také přijímat roli favoritů a potvrdit ji, není pokaždé lehké. Dáni se do Pardubic velice těšili, protože nikdy prý nehráli v tak hezkém prostředí. Podobné týmy hrají bez zábran, protože nemají co ztratit.

Na druhou stranu mi jistě potvrdíte, že každá zvládnutá koncovka tým posílí. A hlavně mladý tým. Co vy na to?

Je tomu tak. Nálada v týmu je po takovémto vítězství hrozně důležitá. Přesouvá se na trénink i do dalších zápasů. Kdo někdy dělal kolektivní sport, tak ví, že po sérii proher může nastat krize. Naštěstí náš tým je úspěšný už pár let. Daří se nám zapracovávat nové a nové hráče. Celkově je atmosféra v našem týmu dobrá.

Ještě jeden poznatek. Vždy, když teklo českému týmu do bot, poslali jste na hřiště nymburské hráče. Byl to dlouhodobý záměr, nebo to vyplunulo ze situací?

Jednalo se o promyšlený tah. Nymburští hráči odehráli těžké zápasy v Lize mistrů. Mají řadu zkušeností a jsou spolu sehraní. V tu chvíli se nabízí nymburská varianta. Ať už čtyři plus rozehrávač odjinud či dokonce celá pětice.

Uzavřeme kapitolu Dánsko a otočme list směrem k Litvě. Co jste říkal na její prohru o dvacet v Belgii?

Bylo to pro mě velké překvapení. Aniž bych chtěl snižovat schopnosti Belgičanů, tak Litva je největším favoritem naší skupiny. Pochopitelně, jak jsou kvalifikace ovlivněné tím, že nominace jednotlivých týmů nejsou nejsilnější, bez hráčů NBA a Euroligy, tak Belgičané využili domácího prostředí. Nutno podotknout, že hráli velmi dobře.

V jednu chvíli Litevci ztráceli téměř čtyřicet bodů.

Belgie hrála s obrovskou energií a Litevce nachytala na švestkách. Využila toho, že soupeř byl ze začátku hodně profesorský. A to jim nevyplatilo. Už to vypadalo na pořádný debakl. V poslední čtvrtině však Litva ukázala svou pravou tvář. Začala hrát velmi rychle a agresivně. Myslím si, že předvedli, jak budou hrát proti nám. Výrazně manko stáhli, přesto prohra o dvacet bodů…

Dopadne podle vás takové ponížení na psychiku litevských hráčů, nebo je to naopak doma namotivuje k rehabilitaci?

Těžko soudit. Do hlav jim nevidím. Každopádně po takovéto prohře se většinou tým dokáže zkoncentrovat. Očekávám, že je přijde podpořit plná hala, která má kapacitu přes deset tisíc. V Litvě je basketbal sportem číslo jedna, berou ho skoro jako náboženství. Její hráči se nemohou dovolit nějaký exces. Pro nás to bude ještě těžší, než kdyby Belgii porazili a proti nám mohli nastoupit ne tolik soustředění. Mám za to, že nevypustí jedinou pasáž v utkání. Navíc basketbal se hraje pod košem a tam mají Litevci ohromnou sílu.

V Číně jste podrobně skautovali soupeře. Stihli jste si nastudovat i Litevce?

Ano, jejich zápas v Belgii jsme viděli třikrát. Vytáhli jsme si speciálně některé hráče. Tři, čtyři z nich byli na mistrovství světa. V kádru mají ještě více nových, mladých hráčů než my. Sám jsem velice zvědav, jak se bude zápas vyvíjet a kdo ho lépe zvládne.

Na rozdíl od Litvy jde České republice v kvalifikaci maximálně o prestiž a nepropadnutí z top ten světového žebříčku. Nicméně hráči unisono tvrdí, že chtějí každý zápas vyhrát. Sympatické, že?

Nikdo nechce prohrát, to je první věc. A kdo říká, že se hraje jen o prestiž a světový žebříček, tak to není málo. Vítězství z Litvy by se z obou hledisek počítalo hodně. Máme vysoký rating a bylo by škoda si ho pokazit. Ono totiž při nasazování do skupin závěrečného šampionátu je rozdíl, jestli jste v prvním, druhém nebo třetím koši.

Zmínil jste fakt vyprodané haly s desetitisícovou návštěvou. Nerozklepou se mladým klukům nohy?

No, oni ani starší hráči nejsou zvyklí hrát před tolika lidmi. Uvidíme. Budeme reagovat na vzniklé situace, klidně častěji střídat. Na palubovce se udrží jen ti, co se z toho, s prominutím, nepodělají.

Nominace na utkání v Litvě: Patrik Auda - Jaromír Bohačík - Radek Farský - Vojtěch Hruba - Vít Krejčí - Martin Kříž - Lukáš Palyza - Martin Peterka - Šimon Puršl - Petr Šafarčík - Jakub Šiřina - Tomáš Vyoral