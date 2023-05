Jak vypadá život v kasárnách, zjistil Petr Fuksa, který se jako člen Dukly zúčastnil šestitýdenního vojenského přijímače ve Vyškově. A výcvik docela zvládl: na ramenou uniformy mu svítí praporčická hodnost.

Petr Fuksa | Foto: Ivana Roháčková

„Poznal jsem něco jiného než je profesionální sport. Vojenskou disciplínu a nové kamarády. Třeba střelce z Dukly,“ začal své vyprávění o vojenském přijímači účastník OH v Tokiu.

Jako kluka ho trochu lákaly zbraně a armáda. „Na výcvik rád vzpomínám, občas si prohlížím fotky. Nevadilo mi být v maskáčích nebo v uniformě. Docela jsem si to užil. Bavila mě střelba. Klidně bych si udělal zbrojní průkaz,“ přiznal.

Každý den měl svůj řád. „Budíček byl v 5.20, pak se šlo na nástup. Každý den jsme museli být hladce oholení, což se kontrolovalo. Po snídani - vlastně až do večeře - jsme pořád něco dělali. Večer bylo ještě samostudium. A tak to šlo pořád. Jen o víkendech byl režim trochu volnější,“ vzpomínal.

A stejně jako všichni účastníci přijímače si musel zvyknout na život bez mobilu. „Celý den to nešlo. Na telefon jsem mohl kouknout až po podesáté večer, kdy jsme měli osobní volno.“

Hodil by se do speciálních sil

Na jídlo v kasárnách si neztěžoval. Horší to bylo s konzervami, když byli mimo útvar. „Nejela mi čočka s buřtem ani guláš. Nebylo to moc dobrý. Jeden kluk se tam pozvracel, ale nevím, jestli to bylo z jídla… Myslel jsem si, že v přijímači tak čtyři kila přiberu, ale o dvě jsem zhubl, takže jsem po návratu musel dohánět ztrátu.“

Na nějaké aktivity během výcviku neměl moc prostor ani chuť. Asi třikrát byl v posilovně a dvakrát si šel zaběhat. Na víc nebyla nálada. Prosadil se však ve srovnávacím testu.

„Byl jsem ze všech nejlepší a zaběhl nejdelší vzdálenost. Velitelé mi pak říkali, že bych se hodil do speciálních sil. To jsou jednotky, které mají nejtvrdší výcvik a jsou nasazovány do nejtěžších akcí. Ale nejsem si jistý, jestli bych to vydržel,“ přemítal.

Velitelé v přijímači byli přísní. „Kolikrát se na nás pěkně rozkřičeli, což jsem nikde nezažil. Vojín holt musí poslouchat, dodržovat disciplínu a nadřízený má vždycky pravdu… Ale co znám z vyprávění od starších lidí, tak s někdejší mazáckou vojnou neměl přijímač nic společného,“ dodal.