Berani uspěli podruhé za sebou a oplatili hostům tak předchozí dvě porážky v sezoně 1:6 a 1:2 v prodloužení.

Po dojemném slavnostním ceremoniálu, ve kterém zlínský klub uvedl mezi dvanáct legend bývalého útočníka a dvojnásobného šampiona extraligy se Zlínem Petra Lešku, rozehráli Berani partii aktivně.

„Ceremoniál je jedna věc, ale bylo vyprodáno, a když vidíte ty lidí, motivace je pak obrovská. Navíc je to Sparta, což je další motivace. Na Spartu se vždycky chodilo a chce se ji porazit. Navíc jsme poslední dobou hráli dobře, chtěli jsme se udržet na vlně. Ze své formy chceme urvat co nejvíc,“ vykládal Hamrlík.

Berani působili, jakoby za žádnou cenu nechtěli Leškovi slavnostní večer pokazit. Zlín svou jasnou převahu v první třetině vyjádřil dvěma góly. Ze čtyř přesilovek využil jedinou zásluhou Noska, následně se prosadil ještě Dufek. Střely na branku? 17:3!

„V první třetině měli domácí vynikající začátek, tlačili nás, byli rychlejší. Svým startem v první třetině položili základní kámen pro svůj celkový výsledek,“ věděl trenér Sparty Uwe Krupp.

„My jsme hráli příliš komplikovaně, dostali jsme se do několika vyloučení, což nebylo ideální. Zlín byl lepší a rychlejší,“ všiml si trenér Sparty.

„První třetina nám vyšla, vytvořili jsme si tlak, za stavu 2:0 to bylo o tom, jestli dáme třetí gól, nebo Sparta sníží na 2:1. Zápas byl pořád otevřený,“ cítil Hamrlík.

Až necelé tři minuty před koncem druhé třetiny pak zametl vyražený kotouč Kašíkem Košťálek a snížil. Jenže ve 44. minutě vypíchl na modré přihrávku, pláchl společně s Claireauxem dva na nikoho, vyměnil si s francouzským útočníkem puk a Machovský byl bez šance.

„Tento gól rozhodl. Ale museli jsme se strachovat až do konce, udrželi jsme to díky Kašíkovi. Musím pochválit celý tým, který bojoval až do konce za podpory fantastických diváků,“ děkoval Hamrlík.

Sparta totiž od druhé části přidala, opticky vyrovnala hru, místy byla i lepší, jenže Kašík byl i díky dobře postaveným tyčím a štěstí i přes závěrečný nápor hostů neprůstřelný.

Naopak při hře bez brankáře dal razítko na triumf symbolicky někdejší Leškův parťák z formace Köhler a zlínský vyprodaný stadion mohl zazpívat „Vysoký Jalovec“.

„Ve druhé třetině se mi už hra líbila, doufali jsme v obrat. Jenže ve třetí třetině přišla chyba, která se v této části sezony nevyplácí,“ věděl Krupp.

PSG BERANI ZLÍN - SPARTA PRAHA 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 9. Nosek (Žižka), 17. Dufek (Řezníček, Fryšara), 44. Herman (Claireaux), 58. Köhler – 38. Košťálek (Kudrna, Rousek)

Rozhodčí: Mrkva, Kika – Gebauer, Lederer. Diváci: 7000.

PSG Berani Zlín: Kašík (Huf) – Nosek (A), Žižka (C), Ferenc, Freibergs, Řezníček, M. Novotný, Hamrlík – Claireaux, Fořt, Herman – Šlahař, Honejsek, Okál – Dufek, Fryšara, Köhler – J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš (A).

HC Sparta Praha: Machovský (Wolf) – Koistinen, Blain, Jurčina, Poizl, Tomáš Dvořák, Košťálek – Říčka, Pech (A), Forman (A) – Kudrna, V. Růžička, Rousek – Smejkal, Tomášek, Řepík (C) – Buchtele, Sukeľ, Dvořáček – Vitouch.