Kruh se po pěti letech uzavírá. V lednu 2018 srazilo cyklistu Petra Vakoče při tréninku v Jihoafrické republice nákladní auto. Tehdy pětadvacetiletý člen silniční stáje Quick-Step Floors na tom nebyl dobře. Mimo jiné si zlomil šest obratlů, prodělal operace a dlouhou rehabilitaci.

Petr Vakoč | Foto: Michal Červený

Od té doby se Petr Vakoč na jihu černého kontinentu neobjevil. Až nyní. Účastník Tour de France a a Giro d'Italia se už ale se silniční cyklistikou rozloučil. Loni jezdil na horských kolech a v JAR si chce účastí v slavném bikovém etapáku Cape Epic, který se jede od 19. do 26. března, splnit sen.

„Cape Epic jsem měl jet už loni, ale při pádu v tréninku jsem si zlomil klíční kost. Sice to s návratem vypadalo nadějně, ale nastaly komplikace a týden před odletem vyšlo najevo, že to nepůjde,“ vyprávěl třicetiletý pražský rodák, který v Africe nastoupí v barvách týmu Canyon Northwave a se švýcarským parťákem Marcem Stutzmannem.

Po zlomenině míří Vakoč na Cape Epic: Už zase jezdím, akorát jsem víc opatrnější

Jak jste na Cape Epic nachystaný?

Mám za sebou kvalitní zimní přípravu. Po fyzické stránce jsem na tom dobře, ale nemám odjeté skoro žádné bikové kilometry. V tréninku jsem se snažil adaptovat na teplé africké podnebí. V poslední době jsem šlapal na ergometru ve vyhřátém pokoji a bez větráku. (usmívá se) Trénoval jsem i na týmovém soustředění v Gironě a cítím se v pohodě.

Máte z něčeho obavy?

Respekt mám z technických pasáží. Moc si nedovedu představit, jaké to bude, když pojedu ve sjezdu za Ninem Schurterem (olympijský vítěz v cross country-pozn.red.). Zvláštní pocit mám i z jižní Afriky. Před pěti lety jsem se tam vážné zranil, což mi zásadně ovlivnilo kariéru. Od té doby jsem tam nebyl. Doufám, že si tenkrát přivezu lepší zážitky.

PETR VAKOČ



Na silničním kole strávil úspěšnou kariéru, ale předloni se s ní po deseti letech rozloučil. Startoval na OH v Riu, poznal etapy na Tour de France, Giro d´Italia i obávané klasiky. Podařilo se mu vyhrát Brabantský šíp, Czech cycling Tour a stát se domácím mistrem. Jeho kariéru v roce 2018 přervalo vážné zranění, když ho při týmovém tréninku v JAR ze silnice smetl kamion.

Jste domluveni s Marcem Stutzmannem na nějaké taktice či spolupráci?

Jedeme jako podpůrná dvojice pro Martina Stoška a Andrease Seewalda, a to je role, na níž jsem docela zvyklý ze silnice. Tam jsem odjel myslím okolo sedmdesáti procent závodů v roli domestika. V tomto ohledu mám týmu, co dát. Osmidenní závod by mi měl vyhovovat.

Osobních ambicí se ale jistě nevzdáváte…

Ty tam pořád jsou, i když na konečné pořadí primárně myslet nebudeme. Pokud se ale v některých etapách naskytne šance na vítězství, určitě ji chytíme za pačesy. (usmívá se) Myslím, že prostor na dílčí ambice podobně jako na silnici určitě přijde.

Máte za sebou roční účinkování na horských kolech. Je atmosféra v týmu odlišná od toho, co jste zažíval v silniční cyklistice?

U biků jsou týmy výrazně menší. Oproti třiceti závodníkům v silniční stáji je jich v terénu pět. Je to takové komornější, ale fajn. Co se týká závodů, tak na silnici tvoří atmosféru výrazně větší počet fanoušků. Velké akce typu Grand Tour jsou nesrovnatelné, ale i v terénu existují akce, kde se hodně fandí.

Unikl smrti, dokázal se vrátit na vrchol. Teď Vakoč překvapivě ukončil kariéru

Loni jste uvažoval, že už dál nebudete závodit, ale jste zpátky. Čím to?

Je vlastně kvůli tomu, abych si splnil sen a odjel Cape Epic. Smlouvu s týmem mám jen do konce března. Je možné, že v Africe to bude poslední závod na horských kolech. Zbytek sezony se budu s největší pravděpodobností věnovat něčemu jinému.

Jaké máte další plány?

Rád bych odjel nějaké gravel závody. To už ale nebude v barvách Canyonu. Řeším to se svými partnery a teprve se ukáže, do jaké míry to bude možné. Může se jednat o evropské akce, ale třeba vyjde i o něco v Americe. Bude záležet, na čem se domluvíme. Už to ale není můj hlavní cíl, chci se věnovat i dalším projektům. Určitě potřebuju dokončit studium psychologie a zaměřit se na koučink. Už teď trénuju pár lidí.