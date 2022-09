„Chtěl jsem medaili z každého závodu. To jsem splnil. Ještě lepší by bylo, kdyby všechny byly zlaté, takže sezonu nehodnotím na 100, ale 99 procent,“ usmíval se Martin, který z mistrovství světa v Halifaxu přivezl dva bronzy, z ME v Mnichově zlato a stříbro a výborně si vedl i ve Světovém poháru, kde vyjel čtyři první místa.

Petr se takovou bilancí chlubit nemůže, ale udělal další pokrok. „Já sice žádné medaile nepřivezl, ale pro mě to byla v singlu nejúspěšnější sezona, jakou jsem měl. Ve finále jsem byl třikrát šestý, což se mi nikdy nepovedlo,“ připomněl dvojnásobný vicemistr Evropy do 23 let. Aby se ke svému úspěšnějšímu sourozenci ještě víc přiblížil, začne s přípravou na příští sezonu mnohem dřív.

Na pádlování nebude mít ani pomyšlení

Důvod je ale prozaický. Jako člena Dukly ho totiž od 1. listopadu čeká ve Vyškově vojenský přijímač, kde nebude mít na pádlování ani pomyšlení. Po něm přijde čas, aby bratři oprášili debla, na němž závodili loni na OH v Tokiu.

„Na olympiádu do Paříže se chceme na deblkanoi nominovat stejně jako na singlu. Za zkoušku člověk nic nedá. Byli bychom sami proti sobě a pořádně se do toho opřeme,“ pravil Martin Fuksa.

Teď má před sebou odpočinek a dovolenou. Naplno zahájí přípravu po novém roce. „Osvědčuje se mi, že už toho mám dost natrénováno a je lepší odpočívat. Dělal jsem to i před touto sezonou a vyplatilo se mi to, protože jsem měl hodně energie. Příští rok bude vrchol mistrovství světa, a to už se bude hrát o nominací na olympiádu,“ dodal.