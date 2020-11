Mistrovství Evropy se ve dnech 19.-21. listopadu uskuteční v pražské O2 areně bez diváků a v bublině. Nepovolaným tam bude striktně vstup zakázán.

„Konec judistické kariéry jsem si představoval před diváky. V prázdné hale to bude trošku smutný. Fanoušci by pro nás byli hnacím motorem, ale bohužel se s tím musíme poprat,“ krčí rameny Pavel Petřikov, který poslední dny před šampionátem trávil na soustředění v turecké Antalyi.

Nostalgie ale účastníka třinácti šampionátů starého kontinentu prý nepřepadá. „Před měsícem a půl jsem prodělal koronavirus. Deset dní jsem byl v karanténě, s tréninkem jsem ale ještě musel počkat, protože jsem byl i po dvou týdnech pozitivní,“ vzpomíná „Páča“ na okamžiky, kdy mu nebylo zrovna do zpěvu.

Příprava proto neproběhla tak, jak si představoval. „Začínal jsem hodně opatrně, bylo to pozvolné. Při vyšší intenzitě se mi motala hlava, ale zátěžový test a krevní odběr naštěstí už nic nepatřičného neprokázaly,“ pochvaluje si nejzkušenější český judista, který měl vzor ve stejnojmenném otci, medailistovi z ME i MS.

Z kuloárů sice prosákly informace, že lídr české reprezentace Lukáš Krpálek čtyřiatřicetiletého matadora hmotnostní kategorie 66 kg přemlouvá, aby si rozhodnutí skončit ještě rozmyslel, ale rodák z Hořic si stojí za svým. „Kdepak, je to můj poslední šampionát. A není to proto, že příprava nebyla podařená,“ vysvětluje.

Čeští judisté se na domácí ME pochopitelně připravovali velice pečlivě, ale pandemie způsobená čínskou nákazou, jim dělala čáru přes rozpočet.

Může se dostat daleko

„První odložení mi moc nevadilo. Mohl jsem aspoň zapracovat na kondici. Po druhém jsem byl trochu skeptický. Na pár dní šla morálka dolů… Bylo složité se k něčemu dokopat,“ krčí rameny dvojnásobný účastník OH a mistr Evropy do 23 let z roku 2008.

„Není divu, Evropa se po třiceti letech koná u nás a bude bez diváků,“ pokračuje pátý muž loňského světového šampionátu. Naposledy se závodně popral v únoru. „Upřímně řečeno, jsem na sebe zvědavý. Na druhou stranu jsem toho v životě už odzápasil hodně, takže věřím, že mě to výrazně nepoznamená.“

Přesto si není jistý nezvyklou situací. „Trochu se obávám toho, že v obrovské hale bude úplné ticho. Uslyším každý svůj krok a pohyb na žíněnce, ale i každé slovo trenéra. Na to nejsem zvyklý,“ zmiňuje.

A s jakým výsledkem by byl spokojený? „Vím, že se mohu dostat daleko. Už jsem si to dřív vyzkoušel, jaké to je být blízko od medaile. Budu se snažit jít od zápasu k zápasu a uvidíme,“ říká.

Bude se však muset vyrovnat s neznámými faktory. „Bublinu jsem ještě nikdy nezažil, problém může nastat v hotelu při shazování váhy. Pokud ale půjde o dvě kila, nemuselo by to být zase tak náročné,“ přemítá chlapík, který by se po skončení závodní činnosti rád věnoval trénování. „V tom vidím budoucnost,“ dodává.