OBRAZEM: Osmnáctiletý Miroslav Knedla má za sebou první finále na mistrovství světa v kariéře. V Dauhá zaplaval ve finále na 100 metrů znak čas 53,74 a obsadil 7. místo. Z postupu do středečního finále kraulové dvoustovky se raduje Barbora Seemanová. Účast v medailových bojích si zajistila čtvrtým nejrychlejším semifinálovým výkonem 1:57.00.

Miroslav Knedla | Foto: se svolením Deepbluemedia/Insidefoto

Knedla při své premiéře na MS dosáhl na finále znakové stovky a byl v něm rozhodně vidět. Český reprezentant předvedl nejrychlejší startovní reakci a na obrátce byl ve vyrovnaném závodě při minimálních rozdílech čtvrtý. V cíli se pak objevil na sedmém místě, přičemž zlínského gymnazistu dělilo od medaile jen 38 setin. Mistrem světa je Američan Hunter Armstrong.

„Je to stres. Ještě včera jsem si říkal, že do toho půjdu s čistou hlavou, ale i tak to tam bylo. Před startem jsem se z toho snažil nějak dostat. Myslím, že se to povedlo a že jsem do toho dal fakt všechno. Start olympijské sezony nemohl být lepší. Jsem spokojený,“ povídal se po závodě Knedla, který už myslí i na svůj další start, tentokrát na trati 50 metrů znak.

Barbora musela trnout

Až do úplně posledního dohmatu druhého semifinále musela Barbora Seemanová trnout, jestli se vejde mezi osmičku finalistek. V prvním semifinále stejně jako Knedla reagovala nejrychleji ze všech na startovní signál a na prvních dvou obrátkách držela druhou příčku. Do závěrečné padesátky otáčela jako třetí a po tuhém boji s Nizozemkou Marrit Steenbergenovou dokázala pozici udržet.

Klíčový se ale ukázal čas, protože ve druhém semifinále bylo ve hře o finále až do úplně posledních metrů šest plavkyň, když poslední postupující potřebovaly 1:57,13. Mezi celkově čtvrtou Seemanovou a Číňankou Bingjie Li a Nikolett Padarovou z Maďarska na děleném 7.- 8. místě tak bylo jen 13 setin. Seemanová si tak mohla vychutnat svůj vůbec první postup do finále MS v dlouhém bazénu, který jí na předchozím šampionátu ve Fukuoce unikl o jedinou setinu sekundy.

Ty holky jsou neskutečný

„Samozřejmě mám radost, určitě to byl můj cíl, pro co jsem sem jela. A je to fajn, já jsem hrozně ráda, že si to finále zaplavu. Ty holky jsou neskutečný, každá z nich prostě v sobě má něco extra. Závod se mi nejel pocitově tak dobře, ale zároveň jsem byla schopná udělat nějaký změny. Trošku jsem si tam, nechci říct, že hrála s technikou, to ne, ale snažila jsem se tam napravit to, co jsem třeba necítila tak dobře,“ vykládala.

„A finále může dopadnout úplně jakkoli. Ráno si odpočinu a prostě fakt se budu snažit, aby to byl můj nejlepší závod, co se všech aspektů týče,“ nastínila Seemanová svůj záměr směrem k finále.

Motýlkář Ondřej Gemov plaval své první semifinále na MS. Ve srovnání s rozplavbou se mu na dvoustovce nepodařilo vylepšit ranní čas 1:57,45, kterým postupoval jako třináctý. Výkonem 1:58,34 skončil na 15. místě.