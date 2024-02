Trenérka líčí, jak se v Dauhá fandilo Seemanové: Málem jsme spadli ze židliček

Zatím mají jistotu dva čeští plavci. Už teď mohou spřádat olympijské plány kraulařka Barbora Seemanová a znakař Miroslav Knedla. Do Paříže by mohli odcestovat minimálně ještě další dva. To je vize Petry Škábové, trenérky, která byla zodpovědná za reprezentační družstvo při nedávném mistrovství světa v Dauhá.

Barbora Seemanová | Foto: Deepbluemedia/Insidefoto