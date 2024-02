Přání předsedy Českého svazu plaveckých sportů Jakuba Tesárka, aby na mistrovství světa v Dauhá přibyly alespoň dvě olympijské místenky, se začíná naplňovat. Dálkový plavec Martin Straka obsadil na desetikilometrové trati 17. místo a podle prvních propočtů to znamenalo start na OH v Paříži.

Martin Straka má jistou olympijskou účast. | Foto: se svolením Giorgio Perottino/Deepbluemedia

Ovšem složitý kvalifikační systém vedl World Aquatics k důkladnému přezkoumání výsledků, aby všechno odpovídalo stanoveným kritériím. Nakonec se původní verdikt potvrdil a český plavec do závodu na Seině u Mostu Alexandra III. nastoupí.

„Je to pro mě splněný sen. Když jsem se to dozvěděl, silně zapracovaly emoce. Asi mi bude chvíli trvat, než tomu pořádně uvěřím. Od dětství jsem o olympiádě snil a poslední dobou mě to při každém tréninku hnalo dopředu. Jsem moc rád, že se to povedlo,“ vzkázal Straka v tiskové zprávě.

Startovní pole olympijského závodu na 10 kilometrů je určeno pouze pro 22 dálkových plavců z celého světa. Martin Straka tak naváže na Matěje Kozubka, který plaval na předchozích hrách v Tokiu.