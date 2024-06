Nejen skvělá forma Barbory Seemanové, která na bělehradském mistrovství Evropy v minulých vybojovala dvě zlaté medaile, ale díky její kolegyni se srbský šampionát proměnil v české žně. Třetí titul přidala Kristýna Horská v závodě na 200 metrů prsa. Časem 2:23,60 splnila olympijský limit a svůj český rekord překonala o 68 setin.

Kristýna Horská (uprostřed) získala zlatou medaili na mistrovství Evropy | Foto: Profimedia/AP Photo/Darko Bandic

Ve finále v bělehradském bazénu potvrdila nejlepší časy z rozplaveb a semifinále a stříbrnou Dánku Claru Rybakovou-Andersenovou výrazně porazila. Za českou prsařkou zaostala o 1,60 sekundy.

Převahu cítila v průběhu závodu. „To mi dávalo větší sebedůvěru víc do toho kopnout a začít jim ujíždět,“ vyprávěla v přenosu televizní stanice Nova Sport 1. „Dobře jsem si rozložila síly a opravdu jsem nevyhnila. Všechno včetně obrátek vyšlo tak, jak mělo. Krásně mi to klouzalo. Byl to nejlepší závod v životě.“

Tenisové hvězdy fušují do Eura. Sinner provokoval rivala, potrestal ale sám sebe

Pro české plavání je podstatné, že se Kristýna Horská takřka za pět minut dvanáct kvalifikovala na olympijské hry. Požadovaný čas pokořila o 31 setin a přidala se tak k Seemanové, Miroslavu Knedlovi a Danielu Gracíkovi.

O to se jí na ME především jednalo. „Jsem strašně spokojená. Mým hlavním cílem bylo zaplavat limit do Paříže. A to zlato k tomu? To je opravdu jenom bonus,“ vykládala šťastná plavkyně.