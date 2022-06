„Mezinárodní federace pokračuje v práci na revizi a aktualizaci pravidel pro účast transgender sportovců v mezinárodní ragbyové lize žen a bude se snažit využít nadcházející mistrovství světa k vytvoření komplexní politiky začleňování,“ oznámila IRL, která naposledy revidovala pravidla začátkem loňského roku. „Dokud nebude dokončen další výzkum, který umožní IRL zavést formální politiku transgenderové inkluze, nebudou moct trans ženy hrát v oficiálních zápasech Mezinárodní ragbyové ligy.“

Ragbyová federace se opírá o postoj Mezinárodního olympijského výboru, který dospěl k závěru, že je v pravomoci každého sportu a jeho řídícího orgánu určit, do jaké míry může být sportovec znevýhodněn s ohledem na odlišnou povahu každého sportu.

S průlomovým rozhodnutím přišla jako první plavecká federace, která zakázala v ženských závodech start transgenderových sportovců a navrhla pro ně zavést zvláštní kategorii. Podle FINA budou moct biologičtí muži soutěžit s ženami pouze v případě, že neprošli částí chlapecké puberty. K tomuto kroku federaci přiměla Lia Thomasová. Kontroverzní Američanka, která ještě před třemi lety závodila s muži, ale po hormonální terapii začala porážet ženy a stala se univerzitní šampionkou.

I přes kritiku obhájců práv trans lidí se k zákazu připojilo ragby a dá se čekat, že další sporty budou přibývat. Světová atletika oznámila, že hodlá přezkoumat vlastní pravidla týkající se účasti sportovců po změně pohlaví.

„Máme tu mezinárodní federaci, která uplatňuje své právo stanovit pravidla, jež jsou v nejlepším zájmu jejího sportu. A takhle by to mělo být. Vždy jsme měli názor, že biologie je důležitější než pohlaví, a podle toho budeme pokračovat v přezkoumávání našich pravidel. Budeme spoléhat na vědu,“ nechal se slyšet šéf Světové atletiky Sebastian Coe.

The University of Pennsylvania swimmer spoke of her place in sport as a trans athlete and her dream to compete in the Olympics.