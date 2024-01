Neuvěřitelná prababička. Kanaďance je 99 let, v bazénu překonává rekordy

Otřepaná fráze tvrdí, že věk je jen číslo. U kanadské seniorky Betty Brusellové to nepochybně platí. Brzy oslaví 100. narozeniny, ale ve sportu by dokázala zahanbit spoustu lidí mladších o desítky let. Jejím milovaným koníčkem je plavání, v němž ve své věkové kategorii vytváří nové světové rekordy. „Jsem trochu líná,“ říká přitom dáma, která prý v bazénu zapomíná na všechny trable.

Závodní plavání - ilustrační foto. | Foto: Profimedia