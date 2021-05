Hned v rozplavbě jste splnil limit pro olympijské hry, který byl nastaven v čase 1:57,70. Co splnil, výrazně ho překonal. Napadlo by vás to před závodem a jak celou tu událost vnímáte?

Moje pocity jsou nepopsatelné. A čím bylo déle po závodě, tak jsem si to více uvědomoval. Nadšení rostlo každou minutou. Na limit jsem pomýšlel, ale že na něj dosáhnu v takto skvělém čase jsem opravdu nečekal.

Dopomohla vám k takovému výkonu silná konkurence, která se na mistrovství Evropy sešla?

Řekl bych, že ano. Když jsem viděl kluky vedle sebe, jak jedou, tak mě to táhlo s nimi. Pro posledních padesát metrů jsem dostal nový náboj a donutilo mě to ještě zamakat, abych je mohl porazit.

Při znaku sleduje plavec především strop, ale vy jste stačil periferně vnímat soupeře?

Při dvoustovce se necáká tolik jako při padesátce nebo stovce, takže si člověk dokáže udržet přehled, co se děje v drahách kolem něj. Speciální je to při obrátce. To se pak snažím zrychlit, aby mně neuplavali.

Kouzlo oblíbené Budapešti

Když jste dohmátl, promnul si oči a podíval na tabuli, co jste říkal času 1:56,66? Dá se podle rytmu poznat, kolik jste zaplaval?

Věděl jsem, že mi ten závod vyšel výborně. Tajně jsem doufal, že jsem si vyplaval Tokio. Ale ten čas, co svítil na světelné tabuli, mi vyrazil dech. Slavil jsem už v bazénu (úsměv).

V Budapešti zlato na mistrovství světa juniorů, v Budapešti splněný limit pro olympijské hry. Nehodláte se do maďarské metropole odstěhovat?

(chechtá se) Zdejší bazén mi rozhodně sedí. Je úžasný. Do toho krásná hala. Druhý padesátimetrový bazén pro rozplavání nebo naopak vyplavání. Pořadatelé v této covidové době udělali spoustu práce. Ten šampionát je precizní. Je tady dobrá atmosféra, parádní konkurence. To vše pomáhá k lepším výkonům.

V úvodní disciplíně na 50 metrů znak jste zaostal setinu sekundy za postupem do semifinále. Nicotná setina vás dělila také od olympijského limitu na dvoustovku. Neříkal jste si, že to snad musí být prokletí?

(pousměje se) Přesně tohle jsem si říkal. Na druhou stranu jsem přemítal o tom, že jsem si snad už tu smůlu vybral na padesátce. A že to na dvoustovce vyjde.

Japonský slovník zatím nesháněl

Na sto metrů znak jste nejen postoupil do semifinále, ale vytvořil český rekord. Nakoplo vás to pro dvojnásobnou trať?

Rozhodně. Měl jsem z toho také velkou radost, protože stovka mi moc nešla. Tady se mi ale fakt povedla. Získal jsem vyšší sebevědomí pro závěrečnou znakařskou disciplínu. Utvrdil jsem se v tom, že mám dobrou formu.

A co večer? Nepůjdete shánět japonský slovník?

(směje se) Možná bych už měl, abych se stačil něco naučit.

Umíte nějaká slovíčka nebo snad fráze v japonštině?

Neumím ani ň. Jazykově jsem se ještě nepřipravoval, soustředil jsem se jen na plavání. A nechtěl jsem to zakřiknout a dopředu se něco učit…