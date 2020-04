V létě se v Česku neuskuteční žádné mistrovství republiky v bazénovém plavání. Svaz šampionáty ve všech věkových kategoriích zrušil kvůli omezením proti šíření koronaviru. Bazény totiž zůstávají zavřené a jejich zpřístupnění je v nedohlednu. Plavci tak nemohou plnohodnotně trénovat.

Plavání - ilustrační foto. | Foto: ČTK

Sekce plavání vyčkávala do Velikonoc, pak na jejím zasedání prostřednictvím videokonference padl konečný verdikt. "V případě, že by se bazény otevřely nejpozději do 1. června, tak by se domácí šampionáty uskutečnily. Nechtěli jsme, aby se mistrovství pořádala na poslední chvíli a nevznikla v klubech a mezi plavci i trenéry panika," uvedl pro ČTK předseda výboru sekce plavání a místopředseda Českého svazu plaveckých sportů Petr Adamec.