Beachvolejbalistky Pavelkovy letí do Thajska. Převládá zvědavost před obavami

Mají před sebou další výzvu. Plážové volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy mohou na mistrovství světa do 21 let v Thajsku navázat na titul mistryň Evropy do 18 let a třetí místo z ME do 20 let. Turnaj začíná 7. a vyvrcholí 12. listopadu.

Anna a Kateřina Pavelkovy | Foto: se svolením sester Pavelkových