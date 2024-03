Několikatýdenní nucenou pauzu si musí dát olympijský vítěz v plážovém volejbale Anders Mol. Norský reprezentant a parťák Christiana Söruma si na tréninku zlomil nohu. Severská dvojice patří mezi velké soupeře českých mistrů světa Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera.

Norský volejbalista Anders Mol během čtvrtfinálového zápasu na MS v plážovém volejbale proti české dvojici Ondřej Perušič/David Schweiner. | Foto: Profimedia

Mol utrpěl zlomeninu bérce začátkem týdne během soustředění na Tenerife a je po operaci. "Mám teď uvnitř nohy dlahu, kterou budu při hře trochu cítit. Uvidíme, jak to půjde," uvedl šestadvacetiletý volejbalista. Do olympijských her mu podle jeho slov v noze určitě zůstane. Z tréninku vypadne minimálně na šest týdnů.

"Mám pocit, že budeme v Paříži spíš outsideři," uvedl Mol. Se Sörumem ovládli v roce 2021 olympijský turnaj v Tokiu. O rok později se stali v Římě mistry světa. Loni je na trůnu v Mexiku vystřídali Perušič se Schweinerem.

S norskými rivaly sehráli čeští beachvolejbalisté svůj dosud poslední zápas na světovém okruhu. Před třemi týdny je Mol a Sörum porazili ve čtvrtfinále turnaje Pro Tour Elite v Dauhá 2:1 na sety. Ve třináctém vzájemném zápase Perušič se Schweinerem prohráli podesáté.

Olympijský turnaj v areálu pod Eiffelovou věží začne 27. července.