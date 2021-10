Už máte tým pohromadě? Co vás čeká do stredečního zápasu?

Všechny hráčky ještě pohromadě nemám. Dopoledne jsme ještě trénovali v omezeném počtu. Nyní přijely tři hráčky, které se zapojí hned odpoledne plus přibude jedna, která čekala na výsledek testu. Pořád nám ale bude ještě chybět Frančíková, která se připojí k týmu až večer. V úterý následuje přesun do Francie a celý tým tak bude absolvovat společný trénink večer před zápasem v Besanconu.

Jsou k dispozici všechny nominované hráčky?

Bohužel ne. Ve Francii se představíme v trošku improvizované sestavě. Z hráček, se kterými jsem do Francie počítal, je nemocná Konečná. Počítal jsem i s jednou z dvojice Franková, Mikulášková, ale ani ony nebudou. Jedna kvůli zranění, druhá kvůli nemoci. A dvě absence pro Francii jsme avizovali dopředu, až ve Zlíně budou k dispozici Maňáková a Mučková. Ty se k nám připojí ve čtvrtek.

Utkání proti olympijským vítězkám je pro tým určitě hodně sváteční. Ale i vzhledem ke zmíněným absencím. Nevyužijete duel s Francií spíše jako přípravu na zápas s Chorvatskem?

Asi to bude znít trošku blbě, ale částečně to tak je. Že bychom tam jeli uhrát nějaký super výsledek, s tím se asi moc nepočítá. I když ani soupiska francouzského týmu není z těch nejsilnějších, některé jejich hvězdy dostaly od trenéra volno. Je však pravdou, že domácí utkání s Chorvatskem je pro nás důležitější. Navíc jsme se s holkama viděli naposledy v dubnu, takže první utkání nám bude sloužit jako poslední příprava na druhý zápas.

Jak se se zmíněnými komplikacemi, absence hráček, dlouho jste se neviděli, vypořádáváte vy jako trenér?

Je to daný fakt, se kterým se musím poprat. Pro nás jako trenéry je nepříjemné, že jsme se nemohli připravovat na naplánovaných kempech, které jsme museli zrušit. Když máte hráčky k dispozici déle, je příprava pochopitelně jiná. Vidíte-li ale holky po šesti měsících a máte-li k dispozici jeden dva tréninky, kromě nějakých videí a zopakování nějakých základních herních situací se nic moc připravit nedá.

I v tom mají vaše nejbližší soupeřky výhodu, že?

Oni takovou časovou prodlevu neměly. Francouzky byly na olympiádě, Chorvatky absolvovaly kemp a dvojzápas. V tomto jsme trošku v nevýhodě. Ale to neznamená, že bychom házeli flintu do žita, musíme se s tím poprat. Ostatně, i proto jsme dali domácí zápas „až“ na neděli, abychom měli o dva tréninky víc a mohli jsme nastoupit do toho zápasu aspoň s nějakou přípravou. Uvidíme, zda to bude stačit.

V nominaci máte mix zkušených i mladých hráček. Využijete této situace k jejich vyzkoušení a protočení v sestavě?

To je bohužel další taková negativní věc všeho, o čem jsme se teď bavili. Pokud neabsolvujete žádný kemp, není jak mladé hráčky zapracovat. Některé třeba s náma ještě nikdy nebyly. A z jednoho tréninku prostě hrát nemohou. Ony tady jsou, do Francie ale nepoletí. Ve čtvrtek se k nám zpátky připojí, a uvidíme, jestli je budeme moci využít proti Chorvatkám. Příležitost ale dostanou určitě na kempu v listopadu před mistrovstvím světa.

Do sestavy se naopak vrátily některé ze zkušených hráček.

Především budeme mít staronovou dvojici pivotek Holanová, Stellnerová, které se vrátily po mateřských povinnostech. Naštěstí jsou tady od začátku srazu, takže s nima máme možnost něco natrénovat a oživit si nějaké věci. Vrátila se i Helena Aspridu, která je po vážnějším zranění. Ale už od léta jede prakticky v normální režimu, takže se také mohla k nám připojit.

Navzdory všemu ale bude utkání před vyprodanou halou v Besanconu velkou odměnou pro hráčky, které si ten zápas určitě užijí.

Tohle nějak těžko posoudím. Určitě tam budou mít Francouzky dobré domácí prostředí. Navíc to bude jejich první domácí vystoupení po olympijských hrách, takže tam proběhne nějaká oslava zlatých medailí. Z týmu, který na olympiádě hrál, tam bude zhruba polovina hráček. Nevím, jak tohle všechno na hráčky zapůsobí. Ale přes rok hrály v prázdných halách, takže si před plným hlediště určitě rády zahrají.

Jak budete duel ve Francii prožívat vy osobně?

Já tam od roku 1991 žiji a trénuji, takže to je pro mě vždy hodně emotivní. Navíc v Besanconu jsem dva roky trénoval, a není to tak dávno, takže to bude určitě jiné než v Chorvatsku nebo na Ukrajině. Ale to není tak důležité, hlavní bude co nejlépe připravit družstvo.

Plná hala by mohla být i ve Zlíně. Těšíte se na návrat před české fanoušky?

To je pro mě stejné, ve Zlíně jsem také něco prožil. Vstupenky se prodávají, to je jenom dobře. Ve Zlíně bývá dobrá atmosféra, a pokud diváci opravdu přijdou, mohou nám hodně pomoci. Chorvatky mají bronzovou medaili z posledního mistrovství Evropy, takže se mohou těšit na výborný zápas a propagaci házené.