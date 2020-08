Vzhledem ke covidové pandemii musel promotér seriálu velkých cen změnit nejen kalendář, ale i formát. Pražský závod měl původně termín 13. června. Nakonec se pojede jen na čtyřech místech a kromě české metropole budou atraktivní závody během září a října pořádat polská města Vratislav, Gorzow a Toruň.

Na všech se špičkoví jezdci střetnou dvakrát kromě soboty ještě v pátek. „Jsme rádi, že jsme zůstali mezi pořadateli. Věřím, že se nám podaří dvojzávod uspořádat důstojně. Odpadne klasický tréninkový den, ale jezdci se s dráhou seznámí jen krátce před pátečním startem,“ sdělil sportovní ředitel pražského podniku Pavel Ondrašík.

Naplněná kapacita

V souvislosti s hygienickými opatřeními řeší pořadatelé počty diváků. Na sobotní závod zmizely před jarním uzavřením z předprodeje zhruba čtyři tisíce vstupenek. „Tím je kapacita v podstatě naplněna. Včera šlo do prodeje asi dva tisíce lístků na pátek,“ prozradil ředitel.

„Předpokládá se, že stadion rozdělíme na pět zón, do nichž bude vpouštěno zhruba pět stovek diváků. Ještě ale nevíme, jestli se nezmění vládní nařízení ohledně počtu fanoušků. Třeba by bylo možné dát do prodeje víc vstupenek,“ pokračoval.

„Dva závody jsme z ekonomického hlediska uvítali. Celkový počet návštěvníků by se mohl vyrovnat minulým ročníkům, kdy Markéta bývala při jednom večeru vyprodaná,“ konstatoval Ondrašík.

Zvláštní režim čeká i jezdce. „Budou úplně separování v hotelech. Na stadion dorazí až těsně před startem a večer po skončení Grand Prix zase bez většího zdržování odjedou. Do depa bude mít přístup jen velice omezený počet doprovodu. Všichni včetně mechaniků budou mít na obličejích nasazené roušky,“ popsal Ondrašík scénář, podle nějž budou oba závodní dny organizovány.

Divoká karta opět Milíkovi

Světová špička je mimochodem od června izolována v Polsku, kde startuje v tamní prestižní lize. V červenci odjela mistrovství Evropy a nyní ji čeká okleštěné mistrovství světa. Jeho jedinou odbočkou na jih bude Praha.

Stejně jako v předchozích letech udělili pořadatelé divokou kartu Václavu Milíkovi, který v roce 2017 v Praze vybojoval třetí místo.

„Pořád je u nás jezdcem číslo jedna, i když letos zatím nepředvádí takové výsledky, jaké by si představoval. Vašek je však velký bojovník. Věřím,že kdyby se mu třeba v pátek nedařilo, je schopný zajet v sobotu o třídu líp,“ poznamenal Ondrašík.

Milík však může zazářit už tuto sobotu. V chorvatském Goričanu ho čeká závod Challenge SGP 2021. Pokud skončí v první trojici, stane se pro příští sezonu stálým jezdcem MS a nebude muset spoléhat na divoké karty.