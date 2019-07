„Náš cíl bylo sice vyhrát, ale i po prohře máme postup ve svých rukách. Stačí, když večer porazíme Irsko,“ prohlásila Veronika Klimplová.

Ve druhém utkání nadstavbové části se střetly týmy, které na turnaji ještě ani jednou nezaváhaly. Velká Británie měla pět výher, Česko o jednu více. Ve vyrovnaném duelu dominovaly zejména nadhazovačky. Veronika Pecková zaznamenala 17 strikeoutů. Nejblíže k bodu byla Velká Británie ve čtvrté směně, ve které zaznamenala dva úspěšné odpaly a obsazenou měla také třetí metu. Česká obrana si s tou situací ale úspěšně poradila. „Obrana pracovala dobře, hitů bylo minimum. Věřila jsem, že to zvládneme,“ prohlásila Veronika Pecková, elitní české nadhazovačka.

Do sedmé směny se z domácího týmu prosadily úspěšným odpalem pouze Tereza Jakešová a Kristýna Malá. Britské softbalistky měly o dva odpaly do pole více. A když žádný tým nevybojoval bod ani v sedmé směně, utkání se muselo prodlužovat. V nastavené směně zařídila bod pro Velkou Británii vysokým odpalem do vnějšího pole Nerissa Myersová, po kterém doběhla na domácí metu Katie Burgeová. Druhý bod Britské softbalistky přidaly po odpalu Alicji Wolnyové.

Češky v nastavené směně nastoupily s Terezou Kubicovou na druhé metě. Ludmila Kučerková byla však zachyceným odpalem do pravého vnitřního pole vyoutovaná. A když se neprosadila ani Lucie Petrásková a Julie Coufalová, Češky druhý duel nadstavbové části nakonec prohrály. Nedokázaly se zejména prosadit proti Georgině Corrickové, jedné z nejlepších nadhazovaček v Evropě. „Bylo vidět, že z pomalejších nadhozů jsme přešly už na rychlejší. Už včerejší španělská nadhazovačka házela míče rychleji, Britka k tomu ještě přidávala rotace. Rozjezd jsme tak měly pomalejší,“ popisovala Klimplová.

Britka Corricková zaznamenala osm strikeoutů a povolila Češkám pouze dva úspěšné odpaly. „Zaházela opravdu skvěle. Nedokázaly jsme se prosadit proti ní. To byl největší problém. Zápas nám ale ukázal, že na pálce jdeme dobrou cestou, ale musíme ještě zamakat. Prostor pro zlepšení ještě je,“ dodala Veronika Pecková. „Večer jdeme porazit Irsko. Věříme, že to zvládneme.“