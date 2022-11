Je potřeba se s tím prostě nějak srovnat. Naštěstí teď máme celkem dost práce kolem konzultací, rehabilitace, doktorů, jaký zvolit následný postup, takže Jirka nemá čas na to myslet. Samozřejmě to mrzí, ale musíme pohlížet dopředu.

Co se přesně stalo?

Jiří si na tréninku vyhodil rameno, utrhl si tam vazy a poškodil rotátorovou manžetu. Jelikož má poškozené vazy, měl by s největší pravděpodobností podstoupit operaci, až opadne otok.

Bojovník Procházka se vážně zranil. Vzdal se mistrovského titulu

Je jasno, že ji podstoupí?

Řešíme to ještě teď s místními doktory od UFC a zároveň i se špičkami z České republiky, ať zvolíme nejlepší postup, aby nic ani ze strany rehabilitace nebylo zanedbané, něco jsme neopomenuli ani neuspěchali.

Může jít na operaci už v USA?

Právě příští týden jedeme do Los Angeles za jedním z nejlepších doktorů v Americe, buď pouze konzultovat, nebo bude možnost podstoupit tam zákrok, ale nemyslím, že by to v tuhle chvíli bylo na místě.

Kdy se vracíte domů?

Zůstaneme tady až do eventu. Vzhledem k tomu všemu, co probíhá, je vhodnější, abychom tady zůstali. Máme letenky po galavečeru, až po něm letíme domů.

Jiří chtěl zápasit i přes zranění?

Samozřejmě v první fázi, než přišla magnetická rezonance, jsme se zápasem stále počítali, Jiří nastoupit chtěl. Po magnetické rezonanci jsme se rozhodli, že zápas zrušíme, na doporučení a po zvážení všech okolností pro a proti, vzhledem k jeho věku a následné kariéře i schůzce na UFC. Je to lepší s ohledem na jeho dlouhou budoucnost tady.

Titul je tedy uvolněný?

Titulu jsme se nezbavili, nevzdali, jen jsme uvolnili pás polotěžké divize, ať dále funguje. Jakmile se Jirka uzdraví, pro ten pás si půjdeme hned zpět.

Může Jiří po návratu jít rovnou o titul?

Díky těm všem věcem jsme se na jednání s UFC dohodli, že uděláme různé kroky z naší strany a z jejich, takže po návratu půjdeme rovnou o titul, nebudeme muset jít přes iks vyzyvatelů.

Procházka odletěl do USA. Všechno jsme udělali správně, titul obhájím, hlásí

Může se Jiří vrátit dřív než za půl roku?

Ještě uvidíme, tohle právě závisí na moc faktorech, jak bude probíhat rehabilitace, od toho se vše odvíjí. Chceme být optimisté a nastoupit co nejdřív do tréninku.

Máte informace od Glovera Teixeiry, zda by si to chtěl s Jiřím rozdat později?

Vůbec nemám, takže nevím. Čekal na Jiřího, připravoval se na něj, nějaké informace ohledně Glovera jsou jen z médií, potvrzené nic nemám. Jen víme, že titulový zápas teď bude mezi Ankalaevem a Blachowiczem.