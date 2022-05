Český reprezentant vyhrál s náskokem 1,32 sekundy před Giovannim De Gennarem z Itálie a navázal na evropské tituly z let 2013, 2014, 2016 a 2020. Bronz získal Rakušan Felix Oschmautz.

Obhajoba kajakářů. Češi získali v závodě hlídek na evropském šampionátu zlato

"Jsem moc spokojený. Jsem rád, že se mi to tady znovu povedlo," zářil Prskavec, který vystřídal na evropském trůnu parťáka Přindiše. Čeští kajakáři si tak evropské žezlo předávají už od roku 2019. "Snažím se pořád si užívat to, co dělám. Sport mě hrozně baví. Hlavně jsem si tímhle vítězstvím pravděpodobně zajistil přednominaci na příští rok. Takhle rychle jsem to nečekal."

Obhájce titulu Přindiš minul 20. bránu a přišel o medaili. „Nevím, co se tam stalo. Jestli jsem to začal moc brzo točit zpátky nebo mi do toho fouklo… Hrozně mě to mrzí, protože jsem si odjel to, co jsem chtěl, v hlavě jsem si jel to, co jsem chtěl, nenechal jsem se nějak strhnout a mohli jsme být na medaili dva. Takhle bohužel… Teď se z toho musím akorát pokusit ponaučit,“ popsal zklamaný Přindiš.

Úspěšná kanoistka Fišerová při premiéře na kajaku na vrcholné seniorské akci sice zajela ve finále čistou jízdu, zaváhala však na náročné třinácté brance. Od dvojice vítězek ji dělilo téměř 14 sekund.

Mintálová s Hornovou vyhrály s náskokem tří sekund před Mallory Franklinovou z Velké Británie. Obě si připsaly první individuální zlato v kariéře, jednatřicetiletá Hornová byla v letech 2013 a 2017 druhá.

Fišerovou v Liptovském Mikuláši čeká v neděli ještě semifinále na kanoi, kde bude čtyřiadvacetiletá česká reprezentantka obhajovat stříbrné medaile z předchozích dvou šampionátů.