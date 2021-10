Důkladná prověrka výkonnosti. Atraktivní týden čeká na české házenkářky. Během něj se střetnou v rámci kvalifikace o EURO 2022 s těžkými soupeřkami. Ve středu nastoupí na půdě olympijských vítězek z Francie, v neděli přivítají ve Zlíně bronzový tým z posledního ME Chorvatsko.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.