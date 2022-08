Těší je však jedna skutečnost. „Ve čtvrtfinále a v semifinále se nám povedly zřejmě nejlepší zápasy v této sezoně. Teď už převažuje spokojenost,“ doplnil Perušič.

Manželství na jejich nátuře nic nezmění

Najít v nabitém beachvolejbalovém kalendáři volný termín na ženitbu, nebylo snadné. „Nechtěli jsme přijít o žádný turnaj, a tak jsme hledali skulinky, kam by se daly svatby vklínit. Naskytly se termíny na konci prázdnin a v tom jsme měli i trochu štěstí, že to tak klaplo,“ usmíval se dvoumetrový Schweiner.

Jeho kolega si je vědomý, že svatba je příležitostí, jak lehce porušit životosprávu. „Předpokládám, že při konzumaci dojde na něco méně zdravého či sladkého. Také se obáváme, že spousta hostů bude s námi chtít vstup do manželství zapít. To může být trochu problém, protože na alkohol nejsme zvyklí,“ vykládal Perušič.

Protože se svých svateb vzájemně zúčastní a Perušič půjde parťákovi i za svědka, jsou rádi, že je mezi nimi týdenní přestávka. „Nejsme ve svatbách trénovaní a těch pár dní na regeneraci přijde určitě vhod,“ culil se kolega.

České jedničky jsou samý úsměv, dělají si legraci samy ze sebe, pohybují se na hraně nadsázky, ale manželství na jejich nátuře prý nic nezmění. „Svatbu beru vážně, ale určitě to nedopadne tak, že bych zvážněl,“ zareagoval Schweiner. Perušič jeho slova potvrzuje. „Nemyslím si, že by se něco na našich povahách nebo chování mělo změnit.“

Prstýnky si budou na zápasy sundávat

A jak to bude s prstýnky? Mače na písku jim nemusí svědčit. „Na zápasy si ho pravděpodobně budu sundávat. Při hře by mi trochu překážel. Moje nastávající je s tím srozuměna, ale tohle rozhodnutí obnáší i starost, abych ho někde nevytrousil,“ přiznal Ondřej Perušič.

Také David Schweiner plánuje, že si na zápasy bude kroužek z drahého kovu z prsteníčku sundávat. „Při blocích by prudké nárazy nemusely být příjemné a písek by prstýnek zase mohl poškodit,“ dodal.

Po svatbách pár zase naskočí do beachvolejbalového kolotoče. Představí se na turnajích v Paříži a v Kapském Městě. Rýsuje se i start v Brazílii nebo Austrálii. Od 8. do 10. září by se Perušič se Schweinerem mohli představit i v Havířově. V příští sezoně bude pro ně vrcholem mistrovství světa v Mexiku, a to se bude už započítávat do olympijské kvalifikace.