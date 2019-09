V sobotu Adam Lacko nažhavil desetitisíce fanoušků druhým a třetím místem a v neděli chtěl narvané tribuny rozparádit vítězstvím. Jenže druhý den se v Mostě vůbec nezávodilo. Odpoledne se totiž na severu Čech spustila průtrž mrčen. Tahače dvakrát vyjely na trať, pak FIA oba nedělní závody kvůli vydatnému dešti zrušila.

„Pro tahače vzhledem k tonáži a především pneumatikám, které na rozdíl od cestovních vozů neodvádějí tak kvalitně vodu, by byl start velmi riskantní,“ vysvětlil rozhodnutí sportovních komisařů jejich zástupce.

Manažer Buggyry Jan Kalivoda však s verdiktem nesouhlasil. „Je to obrovská škoda. FIA je po posledních událostech až příliš opatrná. Rozhodně s jejími dnešními rozhodnutími nesouhlasím. Ubližuje to oběma stranám, ale nejvíce jsou na tom biti diváci, kteří chtějí vidět napínavé závody, a nakonec odjíždí domu rozladění, protože vlastně neviděli vůbec nic. Chtěl bych jim všem poděkovat za úžasnou podporu. Přeci jen pro ně to také tohle všechno děláme. Jsou ale věci, které neovlivníme,“ uvedl k nedělnímu dění manažer roudnického týmu Kalivoda, který měl v Mostě hned tři trucky.

Hodinu před startem třetí pohárové jízdy v Mostě lehce zapršelo, ale trať stačila do začátku závodu z velké části uschnout. I tak ale jury rozhodla o „mokrém závodě“, kdy se jedno kolo odjede za Pace Truckem, druhé pod žlutými vlajkami. „Rozhodnutí ředitelství závodu jsme moc nerozuměli, ale museli jsme se s tím smířit,“ okomentoval situaci Lacko, který startoval z druhé pozice.

Po třech kolech ale přišla průtrž mračen, která zapříčinila přerušení závodu. „Co na to říct, jsou to závody. První přerušení bych ještě pochopil, ale to, co se dělo po tom už ne. Mohli se v klidu odjet dvě kola pod žlutými vlajkami a pak závod znovu spustit. Bohužel se druhý restart kvůli dešti opět ani neuskutečnil a pak už jsme jen čekali, co bude. Nakonec vydala jury rozhodnutí o zrušení obou nedělních závodů,“ smutnil aktuálně třetí muž pořadí. „Mrzí mě to hlavně za fanoušky, kterých sem dorazilo i v neděli neskutečné množství. Bohužel ale neviděli ani jeden kompletní závod. Počasí neovlivníme, některá rozhodnutí ale ano,“ zakončil den Lacko. Pouhá tři odjetá kola na rozdávání bodů nestačila. Lacko tak díky sobotnímu úspěchu zůstal čtyř body za druhým Španělem Albacetem.

Fanoušci se tak vyvrcholení závodního víkendu nedočkali, což velmi mrzí i pořadatele. „Všem, kteří se prokáží platnou vstupenkou na TOTAL Czech Truck Prix, se mohou přijít zdarma podívat na šampionát silničních motocyklů Alpe Adrie, který hostíme o víkendu 27. až 29. září. Je nám líto, jak nedělní program dopadl. Počasí ale, bohužel, neovlivníme,“ uvedla obchodní a marketingová ředitelka autodromu Jana Svobodová.