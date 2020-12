Tenhle projektu nás nemá obdoby. Už tak pompézní basketbalová show letos dostane další rozměr. Češi se inspirovali v zámoří - po vzoru slavné NBA instalují do ústecké haly pro All Star Game virtuální hlediště. Obrovská LED obrazovka o délce 30 a výšce 5 metrů umožní fanouškům sledovat prestižní show v reálném čase pomocí webové kamery. Akce na Slunetě se koná už 30. prosince.

Fanoušci při Utkání hvězd budou tentokrát jen virtuální. | Foto: Kooperativa NBL/Václav Mudra

„Fanoušky sedící v hledišti to plně nenahradí, ale věřím, že to přispěje k navození minimálně podobné atmosféry. Sám jsem na to zvědav a doufám v to nejlepší,“ těší se Utkání hvězd v netradičním podání Šimon Ježek.