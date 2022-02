Není to obvyklý přestup. Účastník Tour de France a Giro d'Italia se začal věnovat horským kolům a jeho nejbližším cílem je závod po boku bikového veterána Kristiána Hynka. V barvách jeho týmu Canyon Northwave vyrazí v březnu do Jihoafrické republiky na etapový maraton dvojic Cape Epic.

„To, že mohu v kariéře pokračovat v nejlepším maratonském týmu po boku mistra světa a vítěze Cape Epic, je pro mě ohromnou výzvou,“ vyjádřil se k novému angažmá Petr Vakoč, který za elitní silniční stáj Etixx Quick Step jezdil po boku Juliana Alaphilippa, později byl v týmu Alpecin Fenix kolegou skvělého Mathieuho van der Poela.

Přemýšlel jste o horských kolech už v době silničního angažmá?

Měl jsem to v úmyslu, protože jsem na bikách s cyklistikou začínal. Loni v létě jsem se rozhodl. Roli sehrálo také to, že jsem se i po zranění dostal na Tour de France. Tím jsem si na silnici splnil všechny cíle. Už dřív jsem si říkal, že ve třiceti bych měl udělat změnu, a skoro to vyšlo. Třicet mi bude v červenci.

Jaká změna pro vás nastala přechodem k jiné disciplíně?

Zase tak velká ne. V tréninku často používám silniční kolo. Zároveň ale hodně času věnuji bikové technice. Závodní program ale není tak nabitý. Teď jsem měl navíc pauzu, protože jsem se zranil a nějaký čas nemohl jezdit.

Co vás postihlo?

Zkraje února jsem při tréninku na etapový závod Mediterranean Epic ve Španělsku upadl a zlomil si klíční kost. Rychle jsem se vracel a v Motole mě operovali. Přišel jsem o začátek sezony, ale Cape Epic není v ohrožení. Hojí se to dobře, už jsem zase na kole. Akorát jsem víc opatrný.

Jak jste se dal dohromady s Kristiánem Hynkem?

I když je starší, známe se už dlouho. Občas jsme spolu vyráželi na tréninky. Právě při společných výšlapech jsem mu říkal, že mě Cape Epic láká.

Ten se pomalu blíží, jak se těšíte?

Je to taková biková Tour se France. Snil jsem o něm podobně jako o Staré dámě. Společně s olympiádou to bude patřit k mým největším cyklistickým zážitkům. Navíc pojedu s Kristiánem, který Cape Epic před osmi roky vyhrál.

Tým Canyon Northwave pojede v širší sestavě. Jaká bude vaše role?

Já a Kristián Hynek budeme krýt záda Němci Andreasi Seewaldovi s Martinem Stoškem, kteří loni cílili na celkové vítězství, ale z druhé pozice museli odstoupit, když Martina postihly zdravotní problémy.

Ve dvou dvojicích bude tým silnější…

Já tam jedu hlavně na zkušenou. Podle pravidel nesmí dvojice během závodu překročit rozdíl dvou minut, jinak jí hrozí penalizace. Mě vždycky bavilo učit se nové věci a budu v tom pokračovat. Výhodou je, že kdyby měli Andreas a Martinem nějaký problém, můžeme jim s opravou kol pomoci.

Na jak dlouho plánujete bikovou kariéru?

Mám to nastavené tak, že do této sezony jdu naplno. Moje ambice se ale projeví až nasbírám nějaké zkušenosti a pak se uvidí. Ovšem doufám, že mě budou biky bavit a závodění mi půjde. Výzvou je červnové mistrovství Evropy v maratonu, které se jede na trati Malevil Cupu v Lužických horách. Tam se ale musím nominovat, což jsem si zraněním trochu zkomplikoval.

Česká stopa na Cape Epic

Bývalý český biker číslo jedna Jaroslav Kulhavý triumfoval v extrémním závodě Cape Epic třikrát. Olympijský vítěz v cross country vyhrál v letech 2013 a 2015 se Švýcarem Christophem Sauserem a v roce 2018 s Američanem Howardem Grottsem. Kristian Hynek zvítězil na jihoafrických cestách v roce 2014 s Němcem Robertem Mennenem.

Petr Vakoč

Na silničním kole strávil úspěšnou kariéru, ale loni se s ní po deseti letech rozloučil. Startoval na OH v Riu, poznal etapy na Tour de France, Giro d´Italia i obávané klasiky. Podařilo se mu vyhrát Brabantský šíp, Czech cycling Tour a stát se domácím mistrem. Jeho kariéru v roce 2018 přervalo vážné zranění, když ho při týmovém tréninku v JAR smetl kamion.