Překvapením pro Satoranského nucená omluvenka Veselého nebyla. "Počítal jsem s tím, protože jsem s ním mluvil a nevypadalo to dobře. I když Honza dělal všechno pro to, aby tady byl. Minulý rok do toho dával už hodně energie, celé léto a musí ho to hodně mrzet," řekl.

"On se trošku i bál, že dva měsíce nehrál, od Final Four ho to trápilo, pořád se úplně neví, co to je. Nebudu se pouštět to detailů, protože nevím, co s tím přesně má, ale myslím, že se bojí, že ho to ovlivní i na další sezonu. Je to velká smůla, že přijde o takovou velkou akci," uvedla nová posila Chicaga.

"Honza je dost jedinečný hráč na evropské měřítka, takže to asi prostě nejde individuálně nahradit. Honza je hodně běhavý. Jsme sehraní už od nějakých 15 let, takže naše spolupráce vždycky fungovala, ale budeme muset hrát jiným stylem," prohlásil Satoranský.

Jiní hráči jsou ale podle něj na zodpovědnost v zápasech připravení. "Ondra Balvín vyrost ve výborného hráče, který má zkušenosti z Euroligy. Všichni další mají větší zkušenosti. Takže si myslím, že hráče na to máme," uvedl.





Absence Veselého nic nemění na ambicích postoupit ze skupiny s favorizovanými Američany, Japonskem a Tureckem z prvních dvou míst do dalších bojů o play off. "Určitě by nebylo nic dobrého pro psychiku týmu se najednou zaleknout cíle, který si dáváme. S jakým jiným cílem bychom tam měli jet? Naopak jsme ve skupině, kde chceme postoupit. Šance pořád je," prohlásil Satoranský.



"Budou to tři těžké zápasy, to dobře víme, ale máme nějaké sebevědomí z minulých let a z kvalifikace. Uvidíme, jak se nám bude dařit v přípravných zápasech, ale doufám, že si vezmeme sebou na mistrovství nějakou dobrou hru," doplnil.

Věří, že tým je vyspělejší než před dvěma roky při mistrovství Evropy, na kterém skončil dvacátý. "Byla to tehdy první akce pro hodně hráčů a myslím si, že za tu dobu vyrostli. V Nymburce to táhli hlavně čeští hráči a to jim dodalo další sebevědomí, už s kvalifikací získali sebedůvěru. Máme Pavla Pumprlu, Blakea Schilba nebo Ondru Balvína, kteří mají zkušenosti. A také nějaké centimetry navíc, které nám chyběly na mistrovství Evropy 2017. Myslím si, že tým je sehraný a jde jen o to, abychom sladili formu na nejdůležitější momenty," podotkl.

Proti kamarádovi si nezahraje



Češi budou bojovat na šampionátu i o účast v olympijské kvalifikaci. Podle Satoranského je předčasné řešit, zda by ji případně v červnu mohl hrát. "Je to teď strašně brzo a uvidíme, jakou budeme mít sezonu v Chicagu. Když budu mít volno a nebudu muset hrát, což bych samozřejmě na konci června rád hrál v play off za Chicago, tak určitě přijedu," slíbil.



"Olympiáda, to už jsem říkával často, je jeden z mých největších cílů sportovní kariéry. To by bylo super. Už jednou jsme si to zahráli, nepotkalo nás to v té nejoptimálnější formě, takže by bylo skvělé o to hrát. Jsem rád, že máme na mistrovství furt o co hrát," dodal.

Pozorně sleduje rodící se sestavu USA a při omluvenkách Jamese Hardena, Erica Gordona (oba Houston), Kevina Lovea (Cleveland), DeMara DeRozana (San Antonio), Damiana Lillarda a CJ McColluma (oba Portland), Tobiase Harrise (Philadelphia), Anthonyho Davise (LA Lakers), Andreho Drummonda (Detroit) či Montrezle Harrela (LA Clippers) jej mrzí především ta Bradleyho Beala, dosavadního spoluhráče z Washingtonu.



"Mluvili jsme o tom spolu, že proti sobě nastoupíme. Ale má se mu narodit druhý syn během léta a myslím, že to je i jeden z důvodů, proč tam nebude. Já jsem se na něj samozřejmě těšil. Je to kamarád, určitě si zasloužil tam být a kdyby se sám neomluvil, tak tam je," řekl.



Američané i bez řady hvězd budou velice silní. "Já jsem mimochodem dneska ráno viděl na nějakých sociálních sítích fotky hráčů, kteří se už připravují v Las Vegas. Za čtyři roky to všechno budou All Star hráči, tím jsem si jistý," uvedl Satoranský.



"Jediné, co je, že hodně z nich nemá takové zkušenosti z FIBA basketu, ale myslím, že se to hodně přibližuje a není takový rozdíl s NBA co se týče pravidel a tak. Samozřejmě zvučná jména chybí, ale netvrdil bych, že budou nějak slabí. Budou hladoví, jsou tam mladí hráči, kteří se chtějí předvést. Je to pro ně neuvěřitelná prestiž oblékat americký dres, bude velký hlad po vítězství. Jsou velice atletičtí, takže si myslím, že neztratili moc z toho nejhvězdnějšího týmu," dodal Satoranský.