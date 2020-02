A právě toto ocenění ponese od letošního ročníku jméno dlouholeté opory Los Angeles Lakers. „Je synonymem Utkání hvězd a ztělesňuje ducha globální oslavy basketbalu,“ vysekl zesnulému sportovci poklonu Adam Silver, komisionář NBA.

Kdo získá jako první All Star Game Kobe Bryant MVP Award, se basketbalový svět dozví v noci na pondělí. Může jím být třeba i LeBron James, jenž těsně před nedávnem překonal právě Bryanta v počtu nastřílených bodů v NBA.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother ?? #33644