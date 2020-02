Spolu s ním cestovala i jeho třináctiletá dcera Gianna Maria. Společně s její spoluhráčkou a jejím rodičem byli na cestě na basketbalový trénink. Do cíle však už nedoletěli.

Na Bryantovu smrt reagovali nejen sportovci z celého světa. Například brazilský fotbalista Neymar ještě ten večer věnoval zesnulému basketbalistovi svou branku vstřelenou v dresu Paris St. Germain.

Umělec Steven Brundage zvolil ještě originální poctu legendě. Na internetu zveřejnil video z dvacetihodinové práce, během níž vytvořil obrovský portrét Kobeho Bryanta složený z Rubikových kostek.

