Český tým vlétl do utkání plný euforie a proti favorizovanému Chorvatsku si vypracoval nadějné vedení 8:4, o chvíli později dokonce 14:9.

Do poločasové přestávky však přišel první střelecký výpadek a do kabin se šlo za nerozhodného stavu. „Ale pořád to ještě byl první poločas,“ odmítá Markéta Jeřábková, že by se jednalo o klíčový moment duelu.

„Chorvatky jsou kvalitní tým. Tím, že nás dotáhli, tahalo se to až do konce utkání plus mínus o jeden až tři góly. Nebyly jsme horším týmem, ale nepadly nám tam takové tři čtyři branky. To rozhodlo,“ domnívá se pětadvacetiletá spojka.

Ve druhém poločase byly v mírném vedení hostující hráčky, Češky se držely na dostřel. V závěru zápasu držela šance domácí reprezentace na bodový zisk skvělým výkonem gólmanka Mučková. Jenže na druhé straně hřiště přišel druhý střelecký black out svěřenkyň trenéra Jana Bašného.

V době střeleckého trápení neproměnila dvě sedmičky ani Jeřábková, která si oba momenty hodně vyčítala. „Zvlášť když jsme o ty dva góly prohrály,“ hlesla hráčka norského Vipers Kristiansand.

Teď je na řadě Ukrajina

České házenkářky tak trošku zopakovaly scénář z prvního utkání ve Francii. Dobře rozehrané utkání, ale určitý kolaps ve druhé půli. Lze najít nějaké společné jmenovatele obou duelů?

„To si nemyslím. Jsou to zcela rozdílné týmy, Francouzky se s Chorvatkama vůbec nedají srovnat. Proti Chorvatsku jsme podaly dobrý výkon a můžeme se od tohoto zápasu odrazit. Ať už se jedná o přístup k utkání, bojovnost. Ale samozřejmě, nula bodů v tabulce není nic příjemného,“ netají plzeňská rodačka.

Alespoň trošku zvednout náladu mohla zpráva z Ukrajiny, kde domácí hráčky padly s Francií. „Stále jsme ještě na začátku kvalifikace,“ zůstává optimistická Jeřábková.

„Nezbývá nám, než se důkladně připravit na dvojutkání s Ukrajinou. Potom zřejmě rozhodne utkání v Chorvatsku,“ odhaduje další vývoj ve skupině kanonýrka, která si spolu s celým týmem pochvalovala atmosféru na utkání ve Zlíně: „Co se týká atmosféry, hrát doma před fandícíma fanouškama byl hezký pocit.“