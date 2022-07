Na kole umí dát dvojité salto nebo vyskočit s ním do výšky k devíti metrům. Ale dva kamiony vedle sebe? To ještě nikdo na světě přeskočit nedokázal. „Potěšilo mě, když mě organizátoři tohoto nápadu oslovili a ihned jsem se rozhodl do toho jít. Když jsem je však viděl zaparkované před sebou, měl jsem obavy,“ popsal Miler, který se předvádění triků na kole věnuje dlouhodobě. Tohle ale pro něj byla zcela nová výzva. „Párkrát jsem kamiony na kole přeskočil jen tak. I to nebylo jednoduché, protože člověk se musel extrémně rozjet. Nechtěl jsem se rozfláknout na jejich střeše.“

Zdroj: OCB Překonávání gravitace

Když ale Miler získal jistotu, předvedl nad nimi salto vpřed, čímž se stal historicky prvním freestyle bikerem, který něco podobného dokázal.

„Inspiruje mě v tom Libor Podmol, který před lety přeskočil na motorce rodinný domek. Bylo zvláštní si prohlédnout v saltu stojící kamion. Rád bych vymyslel další podobné projekty,“ pochvaloval si Miler, který má v plánu vytvořit světový rekord. A to ve skoku na kole do výšky. „Vím, že současný rekord je kolem deseti nebo jedenácti metrů. Myslím, že bych to mohl dát. Přeskok kamionů mi dal odvahu a mohly by to odstartovat.“

Triky jako z počítačových her

Také Miler bude rovněž k vidění na festivalu OCB Překonávání gravitace. V sobotu v areálu na Výstavišti v Kroměříži se mohou diváci těšit na jezdce z celého světa, kteří patří ke špičce. „Scéna freestyle MTB nebo BMX spěje k videohrám. Je neskutečné, co současní bikeři předvádí. Jako, kdyby si na nějakém ovladači navolili možnost bez gravitace a předváděli nemožné triky,“ obdivuje elitu Miler, který má v repertoáru dvojité salto dopředu. „To dělá pět lidí na světě. Pohyb není zcela přirozený, využívá se v něm zvláštní rotace celého těla,“ dodal český freestyle biker, který se účastní exhibic po celém světě nebo například v německých akrobatických cirkusech.

OCB Překonávání gravitace začne v Kroměříži v sobotu od 12:00 na Výstavišti. V akci bude například Rakušan Tobi Merz nebo Američan Christian Arehart. „Jedná se o profesionální akrobaty s triky, které jsou prostě neuvěřitelné,“ prohlásil Marek Hořava, zakladatel oblíbeného festivalu.

Zdroj: OCB Překonávání gravitace

Na motorce skočí salto Libor Podmol, silák Jiří Tkadlčík bude zase zvedat auto nad sebou. Atraktivní triky bude předvádět Richard Zelinka, mistr světa na koloběžce. Pro veřejnost bude k dispozici katapult, co vystřelí lidi do 45 metrové výšky. dodal Marek Hořava, zakladatel oblíbeného festivalu,

K vidění bude motoshow šíleného kaskadéra Adama SPECIAL Peschela a nabušený hudební program: Mikolas Josef, Marpo & Trouble Gang, Majk Spirit, Rest a Sima. V kroměřížském areálu se prožene Lamborghini, dakarská buggy a vše zakončí ohňová show. Vstupenku je možné koupit na stránkách organizátorů prekonanigravitace.cz.