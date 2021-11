„V lize se zápasy normálně odkládají, pohár jsme odložit nesměli. Nás ale do haly nepustili, když věděli, že je v týmu podezření na covid. Zápas nám pak zkontumovali, do finále jde soupeř. Vůbec nechápu, jak takové rozhodnutí může svaz udělat, je proti tomu, jak v podobných případech postupuje,“ rozčiluje se šéf teplického futsalového klubu Michail Žák.

Podezření na koronavirus odhalily pravidelné předzápasové testy, které jsou podmínkou svazu k odehrání jednotlivých duelů. Vedení Svarogu vyrozumělo hygienu i svaz ihned po zjištění problému.

Šedlbauer: Povinné očkování? Ne. Společnost by měla mít možnost se rozhodnout

„Svaz tvrdí, že jsme tak učinili šest hodin před začátkem utkání, ale to není pravda, bylo to už dopoledne. Máme dokumenty, vše můžeme doložit, včetně potvrzení od haly, do které jsme kvůli podezření na covid nesměli. Svaz sám volal na hygienu, která mu potvrdila, že nám dala doporučení nehrát,“ brání svůj klub Žák.

„Ono je to tak, že když je pozitivní antigenní test u jednotlivce, tak si společnost, kde výskyt je, sama rozhodnout, jestli pokračovat, nebo ne. Třeba firmy, a my jsme jako profesionální klub také firma, by měly udělat vše proto, aby se koronavirus nešířil, i když je na něj jen podezření. Nemusíme být karanténě, to až pak po pozitivním PCR testu, ale logicky je lepší šíření se snažit zamezit. My volali na hygienu a ta nám řekla, že nám doporučuje nenastoupit, aby se vir případně nešířil v našem kolektivu a mezi diváky. Svaz nám naopak řekl, ať ty dva pošleme domů a hrajeme,“ upřesňuje.

Svaz nechtěl finále odsouvat

Teplice se na odkladu zkoušely domluvit s Chrudimí, ta ale chtěla hrát. „V lize se přitom pár zápasů kvůli covidu odkládalo, i Chrudim je odkládala. Je to absurdní a bez logiky. Sice pak vyšly PCR testy negativně, ale ve středu zkrátka bylo podezření na covid, ten zápas se zkrátka dal odložit, to mi nikdo nevymluví" diví se teplický šéf a přidává ještě jednu perličku. „Nedávno jsme hráli doma ligu s Plzní. Po utkání nám volali ze svazu i z Plzně, že prý koluje zvěst o nakaženém v našem týmu. Říkám, že nikdo takový nebyl. Takže oni měli strach, že máme někoho nakaženého, ale teď ten strach neměli a říkají nám, že jsme ty dva měli poslat domů a hrát bez nich. Fakt to nechápu, je to absurdní.“

Svaz se brání tím, že 22. listopadu vydal rozhodnutí, které odklad pohárového semifinále neumožňuje. Důvod? „Finále jsme nechtěli odkládat, protože se vždy koná v prosinci. Vzhledem k repre pauze a následným Vánocím jsme měli jediný vhodný termín. Samozřejmě jsme nepočítali s tím, co se ve středu stalo. Zareagovali jsme na to, finále jsme odložili, Svarog může podat odvolání,“ sdělil Deníku za Svaz futsalu FAČR Michal Pavlík.

VIDEO: Futsalová Slavia utekla v poslední minutě z lopaty a zahraje si o trofej

„Nechápu, proč teď najednou posunutí finále jde. Samozřejmě, že se odvoláme, je to celé nelogické. Máme všechny dokumenty, nevím, jaké jiné argumenty pro odklad bychom měli mít, co bychom měli udělat správněji. Slyšel jsem, že kolují zvěsti o tom, že jsme si nakažené úmyslně vymysleli, protože máme hodně zraněných. Ale taková situace byla jen před utkáním se Slavií, teď už jsme měli dostatek hráčů na to, abychom dali dohromady dvě silné čtyřky,“ tvrdí Žák.

Futsalový nadšenec je zastáncem očkování. „Já jsem proti omezování svobody pohybu, proti segregaci, ani žádné lockdowny bych nedělal, spíš jsem pro vysvětlování důležitosti očkování, pro to, aby stát v této oblasti lépe pracoval. Myslím si, že je rozumné se nechat očkovat a zmenšit tak koronaviru možnost se šířit. V lize od svazu nemáme očkování povinné, ale teď už jsme dooočkovali poslední hráče a tým je kompletně naočkovaný. Věřím, že liga se dohraje.“