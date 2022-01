Na nejvyšší příčku mezi českými plavci ji vynesly zejména titul mistryně Evropy z Budapešti, stříbro z evropského šampionátu v krátkém bazénu v Kazani a šesté místo v olympijském finále, všechno na trati 200 metrů volný způsob.

„Za ocenění jsem ráda, je pro mě čest, že jsem byla zvolená nejlepší plavkyní roku. Je to pro mě i trochu zodpovědnost, protože na jednu stranu je to sladká tečka za sezonou, ale na druhou stranu i motivace do dalších let, abych se stále zlepšovala a posouvala,” říkala Seemanová po slavnostním ceremoniálu.

Jednadvacetiletá kraulařka si v roce 2021 také poprvé vyzkoušela prestižní ISL ligu. „Byl to asi největší zážitek v mé dosavadní kariéře. Samozřejmě největší úspěch byl na olympiádě, ale přijde mi, že se to stalo už strašně dávno.”

Zradilo ji zdraví

V závěru roku Seemanovou před mistrovství světa v Abú Zabí přibrzdily zdravotní potíže, nicméně i této zkušenosti si mladá Češka váží.

„Jsem za to ráda, protože jsem trochu zapomínala na to, co je v mém životě priorita. Chtěla bych se letos zaměřit na sebe a na své zdraví. Minulý rok jsem totiž několik signálů ignorovala a nakonec mi to tělo v prosinci vrátilo,” připomněla závěr minulého roku.

Na druhém místě v anketě skončila další svěřenkyně trenérky Škábové Kristýna Horská a třetí pak Jan Čejka, který se připravuje pod trenérem Martinem Kratochvílem. Čtvrté místo obsadila celková vítězka ISL s týmem Energy Standard Simona Kubová a páté pak prsař Matěj Zábojník.

Mezi dálkovými plavci bral vítězství olympionik Matěj Kozubek, nejlepším skokanem do vody je tradičně Michal Navrátil a v synchronizovaném plavání dosáhla na první místo dvojice mladých závodnic Karolína Klusková s Alex Lucií Hrazdírovou.