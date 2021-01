„Na 205 kilometru jsem ve vysoké rychlosti musel přeskočit dvě díry, schválně jsem přidal plyn. Ale nevšiml jsem si, že za nimi se nacházel pískem zavátý šutr. Skočil jsem na něj a letěl saltem přes řídítka,“ popisoval incident šéf Podmol Dakar Teamu, který dojel na 46. místě. Jeho Husqvarna se musí opravit, do druhé etapy by měl Podmol odstartovat.

Už ví, jak je Dakar v Saudské Arábii zrádný. Libor Podmol měl problémy na testovací trati, když spadl s motorkou po 500 metrech. Jenže pak se skvěle rozjel. V nedělním prologu zajel 41. nejrychlejší čas a ze začátku nedělní etapy se nováčkovi dařilo, pohyboval se kolem třicátého místa. „Trať byla drsná, taková měsíční krajina s oblázky velikosti fotbalového míče. Ale nejelo se mi špatně. Předjel jsem jedenáct lidí,“ potvrdil bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu.

Jenže pak se Podmol dostal do problémů na špatně čitelném místě. Po přeskočení několika děr narazil do skrytého kamene. „Motorka také házela salta, naštěstí mě netrefila. Byl to jeden z mých největších pádů, co jsem zažil. Vše se odehrávalo ve stokilometrové rychlosti. Zachránil mě patrně airbag v kombinéze,“ popisoval Podmol, jehož motorka dostala zabrat. „Urvala se celá navigační věž, takže jsem ji musel provizorně přivázat. Do toho mi vypadla zelená karta, takže jsem dostal patnáctiminutovou penalizaci. Alespoň navigačně jsem uspěl, když jsem projel všechny waypointy.“

Lehčí otřes mozku

Po dojetí do bivaku se dal Podmol do řeči s Davidem Knightem, trojnásobným mistrem světa endura. „Říkal, že jsem se kutálel 25 metrů i s motorkou. Právě on a jeho kolega mě sbírali. Vlastně zjišťuji, že si z toho incidentu moc nepamatuji, musel jsem mít lehký otřes mozku. Po pádu jsem si totiž myslel, že už jsem v půlce Dakaru,“ dodal s úsměvem vítěz X-Games, který další významné zdravotní potíže neutrpěl.

„Mám obražené břicho a levé rameno, bouchl jsem se do hlavy. Ale nic zlomeného nemám,“ dodal Podmol. Poničenou Husqvarnu budou jeho mechanici opravovat kolem deseti hodin. Na vítěze nedělní etapy ztratil 54 minut, v celkovém pořadí je na 48. místě. „Moc si vážím podpory od fanoušků, co mi píšou na sociální sítě. Dává mi to sílu.“