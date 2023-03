Výborně si vedli zástupci lehkých vah. Miroslav Vraštil ovládl v novém světovém rekordu kategorii 40 až 44 let. Prvenství slavil i jeho parťák na dvojskifu Jiří Šimánek (23-39 let). O třetí zlato pro Česko se v kategorii do 17 let zasloužil Tadeáš Muk.

Virtuální závod? Neumím si představit, že budu pádlovat 15 minut, říká Prskavec

„Ze světového rekordu mám velkou radost,“ řekl na webu ascdukla.com čtyřicetiletý veslař, který myslel na čas pod 6:10, což se mu ale nepovedlo. „Třeba to vyjde za rok, kdy se šampionát bude konat v Praze,“ dodal Vraštil.

Mezi ženami věkové kategorie 40 až 44 let byla ve sprintu na 500 metrů druhá Tereza Hořejšová.