Střih. Teď je reprezentace v největším čínském městě podruhé. V naprosto odlišné situaci. Jako čtvrtfinalista. Všichni žadoní o autogramy, všichni se klaní. Nikdo už z Čechů netahá peníze. Jeden muž ale nezapomíná. „Člověk tady pořád mrhá časem a energií,“ povzdechl si Michal Šob, který u národního týmu zastává pozici generálního manažera.

Zatímco parta kolem Satoranského dře na tréninku nebo při zápase, jemu běží „šichta“ nonstop. „Jeden den tady něco řeknete, druhý je to ještě horší, třetí jakž takž, a pak? Čtvrtý den je to zpátky na začátku,“ dodal.

Abyste to pochopili. Češi se v Číně řídí heslem „žádný přehnaný luxus“. „Mám za to, že místní na turnaji dost vydělají,“ uvedl Šob. Kritika na adresu organizátora pokračuje. „Já čekal, že to bude jinak, že se budou snažit nabídnout co nejlepší servis,“ konstatoval.

Češi šetří

Zklamání kvůli poměrům? Ne, nenechte se zmýlit Češi jsou nadšení. První světový turnaj si užívají. Jen si dosud neužili výsad velmocí. Jinak řečeno: Skromnost vítězí nad pohodlností. V týmu není žádná primadona, tak proč mrhat zbytečně penězi. „Někdo, jako Američané, si vše řeší po své ose, ale také si všechno platí sami. Včetně dopravy, hal, hotelů,“ poznamenal Šob.

Češi šetří. Manažer týmu bude asi ještě dlouho dávat k lepšímu příhodu z úvodu šampionátu. V hotelu měli tiskárnu. Pěkně drahou. „Kvůli analýze potřebujeme tisknout stovky stránek denně. Pro trenéry, hráče… Vycházelo to na obrovskou částku, 700 dolarů za den,“ přiblížil Šob.

A tak činovníci vyběhli do víru velkoměsta shánět vlastní tiskárnu, toner a pár štosů papíru. „Vyjde to dvacetkrát levněji,“ usmál se Šob.

Basketbal je v Česku popelkou. V minulém roce se nikdo nepodivoval, že tým musel při kvalifikaci urazit za pár dní asi osm tisíc kilometrů (trasa Praha -> Sofie > Londýn > Keflavík -> Stock-holm -> Praha ). „Nemáme tolik financí, abychom utráceli za vlastní letadlo,“ řekl Šob.

Peníze nedostanou ani mistři

S penězi v basketbale je to vůbec všelijaké. Při pohledu na (na první pohled) nablýskaný šampionát v Číně byste řekli, že jde o globální sport. Televizní přenosy putují do celého světa. Ale…

Národní svazy nemají z účasti na MS ani dolar. Češi díky dotacím a sponzorům našli prostředky ještě v pohodě, ale taková Nigérie měla s účastí velký problém. Chvíli to dokonce vypadalo, že africká velmoc nedorazí (přijela a vypadla). „Pokud mám správné informace, tak ani mistři světa neobdrží peníze,“ prohlásil Šob.

Docela kontrast proti fotbalu a dalším sportům (prize money se uděluje i třeba ve volejbale). Pod košem je to jinak. Co s tím? Nechme to zatím plavat. Teď se přece hraje o medaili. Buďme rádi, že Češi jsou u toho.