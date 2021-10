Nejprve se však ke vstupenkám dostanou pouze ti, kteří se zaregistrovali na stránkách www.ceskodribluje.cz. Volný prodej bude k dispozici od 4. listopadu.

Kdo se již registroval na webových stránkách projektu Česko dribluje, získá odkaz na nákup vstupenek. Bude tak mezi prvními zájemci, kteří si mohou vybrat ta nejlepší místa v hale na největší basketbalovou akci, která se za mnoho posledních let v Česku konala. Nejprve jdou do prodeje balíčky v podobě celodenních vstupenek, odpoledních či večerních balíčků či lístků na všechny zápasy jednotlivých týmů, přičemž na jednu registraci lze zakoupit až 20 balíčků.

CENY VSTUPENEK



Afternoon session (zápasy od 14:00 a 17:30)

▪ I. Kategorie: 2980 Kč

▪ II. Kategorie: 2180 Kč

▪ III. Kategorie: 1580 Kč

▪ IV. Kategorie: 980 Kč



Night sesssion (zápasy od 17:30 a 21:00)

▪ I. Kategorie: 2980 Kč

▪ II. Kategorie: 2180 Kč

▪ III. Kategorie: 1580 Kč

▪ IV. Kategorie: 980 Kč



Day pass

▪ I. Kategorie: 4470 Kč

▪ II. Kategorie: 3270 Kč

▪ III. Kategorie: 2370 Kč

▪ IV. Kategorie: 1470 Kč



Follow My Team

▪ I. Kategorie: 7450 Kč

▪ II. Kategorie: 5450 Kč

▪ III. Kategorie: 3950 Kč

▪ IV. Kategorie: 2450 Kč

EuroBasket v Praze bude velkou oslavou současné velmi úspěšné generace českých basketbalistů v čele s Tomášem Satoranským, Janem Veselým, Vojtěchem Hrubanem, Ondřejem Balvínem či Jaromírem Bohačíkem, kteří sbírají skvělé výsledky na mistrovstvích Evropy, mistrovství světa a letos se dokonce probojovali na olympijské hry.

„Hrát před vyprodanou O2 arenou se mi ještě nepovedlo a tohle bude asi jediná příležitost. Věřím, že tam dorazí co nejvíce fanoušků a vytvoří skvělou atmosféru. Jsem rád, že se takové akce s touto úžasnou generací hráčů dožiji. Pro většinu z nás to bude takový hezký vrchol našich reprezentačních kariér. Všichni se na to moc těšíme, protože to bude něco, co nikdo z nás ještě nezažil,“ řekl Tomáš Satoranský.

Kromě toho se v Praze představí další hvězdní basketbalisté v čele se Srby, za které by měl nastoupit jeden z nejlepších hráčů NBA Nikola Jokič či nejužitečnější hráč Euroligy Vasilije Micič. Přijet mohou i další hvězdy NBA Lauri Markkanen s Finskem či Dani Avdija s Izraelem. V pražské skupině jsou rovněž Poláci a Nizozemci.

Celkem se v Praze odehraje 15 velmi atraktivních zápasů v pěti hracích dnech (2., 3., 5., 6. a 8. září 2022). Program bude každý den startovat ve 14:00, český tým nastoupí ke svému utkání vždy od 17:30 a třetí zápas se bude hrát od 21:00. Další tři skupiny se uskuteční v Tbilisi, Miláně a Kolíně nad Rýnem. Play off zamíří do Berlína.

„Nad cenou vstupenek jsme vedli dlouhé diskuze a věnovali jim hodně času. Bylo pro nás zásadní, aby byl EuroBasket pro fanoušky v České republice dostupný. Na druhou stranu se jedná o největší sportovní událost příštího roku a v současné chvíli maximum, co může basketbalový fanoušek na vlastní oči vidět. Věříme, že jsme ceny nastavili spravedlivě. Inspirovali jsme se i v zahraničí. Například balíček Follow My Team je v Německu o 30 % dražší než zápasy pražské skupiny,“ uvádí Martin Peterka, marketingový ředitel České basketbalové federace.