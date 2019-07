„Praha by mohla vstoupit do hry. Vím, že už byly navázány kontakty mezi naší organizací ASO a městem Praha,“ řekl technický ředitel závodu Thierry Gouvenou pro Českou televizi. Podle radního pro oblast školství, sportu a vědy Víta Šimrala (Piráti) ale magistrát dosud nikdo neoslovil.

„Nikdo nás oficiálně ještě nekontaktoval, proto věc zatím nemohu komentovat,“ uvedl Šimral s tím, že jasno by ale mohlo být už v pondělí.

Podle viceprezidenta Českého svazu cyklistiky Slavomíra Svobody se ale jedná o naprostou utopii. „Pochybuji, že by se na to v Česku sehnaly peníze. Musel by se toho nejspíš ujmout hodně silný partner ze zahraničí,“ řekl Svoboda.

Škodě Auto se nápad líbí

„Pro náš svaz není problém uspořádat mistrovství světa nebo Evropy, ale Tour je o něčem jiném. Když se startuje z území mimo Francii, vždycky se na tom ekonomicky podílí nějaký silný subjekt nebo samotný stát. Je to něco jako malá olympiáda,“ dodal Svoboda.

Nápad, aby slavná Stará dáma startovala v Praze přivítal sponzor závodu Škoda Auto. „Jakožto dlouholetý partner této třetí celosvětově nejvýznamnější sportovní události, bychom byli rádi, kdyby se lidé v Česku mohli seznámit s účastníky a atmosférou Tour de France. Oficiální informace o záměru jet úvodní etapu některého z příštích ročníku v Praze však dosud nemáme,“ uvedl mluvčí Škody Vítězslav Pelc. Škoda je oficiálním hlavním sponzorem již šestnáct let a partnerství bude trvat nejméně do roku 2023.